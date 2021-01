José está desaparecido desde el 30 de diciembre desde el 2020; trabajaba con una candidatura presidencial

José Toribio Choloquinga Ayala, de 26 años, está desaparecido desde la madrugada del 30 de diciembre del 2020. Ese día salió de su casa, en el barrio Cashapamba, en Pujilí, hacia su trabajo en la ciudad de Latacunga, en Cotopaxi. La información fue confirmada por los familiares y ya consta en la lista oficial de desaparecidos.

“Luego de cumplir su jornada laboral asistió a una reunión para planificar acciones que impulsen la campaña del candidato a la presidencia Yaku Pérez, con quien simpatiza. En esa reunión estuvo presente hasta pasada la media noche”, dijo su esposa Rosa Mercedes Choloquinga, este lunes 4 de enero del 2021.



La joven cuenta que habló por última vez con su esposo a las 19:25. Dice que le comentó que aún estaba en la reunión y que en una hora y media llegaría a la casa. “Me dijo que estaba gestionando para llevar unas piñas a la comunidad. No le entendí muy bien a qué se refería, solo le dije que vuelva pronto”, relata.



Ella cuenta que se quedó dormida y que despertó a las 22:30. Su esposo aún no había llegado y por eso lo llamó de nuevo. Ya no contestó. Desde esa hora hasta las 04:20 le marcó cuatro veces, pero no respondió. “Me comencé a preocupar y llamé al papá de él para que me ayudara a localizarlo”.



En la madrugada, la joven dice que localizó a uno de los candidatos a la Asamblea, quien conocía a su esposo. Él envió a una persona para revisar el local en donde se realizó la reunión. “Él me dijo que no habían encontrado a nadie en esa oficina, pero que había vidrios rotos por el suelo y estaba todo desordenado”.



La esposa asegura que buscó las versiones de quienes asistieron a la reunión. “Me contaron que estuvieron tomando hasta la medianoche y que se habían peleado. Uno de ellos me dijo que mi esposo se fue corriendo después de que llegó la Policía”.



Asegura que en medio del alboroto, Choloquinga no se llevó su celular, sino el de un compañero. A través de esa línea telefónica no ha podido ser localizado por los policías que rastrean el aparato.



Ahora, cinco días después, su familia está desesperada. Los vecinos del barrio Cashapamba han buscado al joven en el trayecto Latacunga-Pujilí. Han revisado terrenos baldíos, quebradas y bosques. Su esposa indica que él no tenía ningún motivo para abandonar la casa, sino que al contrario estaba muy enfocado en su trabajo y en los planes para impulsar la campaña política de su partido.



La desaparición de Choloquinga ya fue denunciada y la Policía ya emitió una alerta. El último día que salió de su casa, el joven estaba vestido con un pantalón de casimir plomo, zapatos azules, camisa blanca y un saco azul con puntos blancos.



Si tiene alguna información sobre su paradero, puede comunicarse al 0985857670 o al 1800 Delito (3335486). Los datos que entregue serán tratados con confidencialidad.