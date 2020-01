Hugo Sandoval Mesa salió el viernes 3 de enero del 2020 a tomar algo en La Mariscal y no ha vuelto desde entonces

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hugo Fernando Sandoval Mesa permanece desaparecido desde el pasado viernes 3 de enero de 2020. Fue visto por última vez en la zona de La Mariscal, en el centro-norte de Quito; específicamente, en la intersección entre las calles Reina Victoria y Lizardo García.

Según detalla la base de datos Desaparecidos Ecuador, del Ministerio de Gobierno, Sandoval tiene 42 años y cabello negro (aunque en la foto publicada arriba se lo puede observar que tiene canas en buena parte de su cabeza). Su contextura es promedio: ni delgada ni gruesa. Sus ojos son de color marrón, mide 1,65 metros y pesa 145 libras.

Sandoval es ingeniero mecánico y trabaja en una empresa ubicada en el sector del parque La Carolina, en el norte de Quito. El viernes de su desaparición, su secretaria se contactó con su conviviente, Andrea Correa, para avisarle que Sandoval saldría a tomar unos tragos con amigos suyos.



Andrea no habló con Hugo, pero cuenta que un amigo lo acompañó y lo vio subir a un taxi amarillo, en La Mariscal. Él llamó a Andrea para saber si Hugo había llegado a casa. Sin embargo, no había llegado. Andrea relata que en aquel momento no sintió mayor preocupación.



Pero cuando llegó el lunes, Andrea se contactó con su oficina, donde le informaron que no había llegado a trabajar. "Ahí ya, más que preocuparme, me empecé a angustiar", relata. "Porque él siempre ha sido súper responsable con su trabajo".



Ese mismo lunes, 6 de enero de 2020, Andrea Correa fue a las oficinas de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) de la Policía Nacional. Los agentes cotejaron la información del desaparecido con un cuerpo no identificado que se encontraba en la morgue, pero el resultado fue negativo, así como la búsqueda en los hospitales de la ciudad.



Andrea publicó la información de su Hugo Fernando Sandoval en redes sociales y, el pasado martes 7 de enero de 2020, recibió una llamada en la cual le aseguraban que habían visto a Hugo el sábado 4 durante horas de la madrugada, en el sector del Comité del Pueblo, en el norte de Quito. "Muy borracho", dice. "Esa fue la última información que recibimos".



"Nosotros llevamos ocho años juntos", dice Andrea, de nacionalidad colombiana. Ella tiene tres hijos: uno viviendo en Colombia y, dos que viven con ella y Hugo. Ambos se conocieron en la Amazonía, pues ella vivía en esta región y Hugo viajaba mucho a este sector por cuestiones de trabajo.



Desde mayo de 2012 comenzaron a salir y formalizaron su relación en junio. En noviembre, se casaron a través de la iglesia de la que ambos son fieles. Poco después, decidieron que la unión libre era el camino más conveniente para oficializar su vínculo civilmente.



Andrea describe a Hugo como "una persona alegre, muy servicial. Es una persona que si alguien está en las malas, él viene a ayudar. A pesar de que mis hijos no son suyos, él es muy buen papá. Siempre está pendiente de si necesitan algo, de si algo les duele. Es amoroso. Es muy buen ser humano".

Si usted ha visto a Hugo Fernando Sandoval Mesa o tiene información sobre su paradero, comuníquese con la línea directa del Ministerio de Gobierno, 1800 DELITO (33 54 86).