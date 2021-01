Alexander Ismael Maldonado, de 23 años, desapareció el viernes 15 de enero

Alexander Ismael Maldonado Navarro es un joven de 23 años que permanece desaparecido desde el pasado viernes 15 de enero de 2021. Su familia pide colaboración a la ciudadanía para poder encontrarlo.

Alexander fue visto por última vez el viernes, a eso de las 15:00, saliendo de su domicilio en el sector de Carcelén, en el norte de Quito.



El joven es de contextura gruesa, sus ojos son de color café y su cabello, de color negro. Es alto. Mide 192 centímetros y pesa alrededor de 90 kilos.



El día de su desaparición, estaba vestido con un pantalón jean negro y una camiseta negra, una gorra con bordado blanco.

María Alexandra Maldonado, hermana del joven desaparecido, relató a EL COMERCIO que no tenían conocimiento de a dónde se dirigía. "No sabíamos que iba a salir", comenta su hermana.



"Cuando mis papás llegaron a la casa, se dieron cuenta que no estaba y que había dejado todas sus cosas". Esto ocurrió a eso de las 17:30 del viernes. "Hicimos la denuncia en la Dinased, que trabaja con nosotros en el caso", agrega María Alexandra.



Ella cuenta que la Policía logró ubicar el primer tramo del trayecto del joven, a través de los registros de cámaras de seguridad. "Solamente se logra ver que camina hacia la Roldós", una calle cercana al domicilio del joven en Carcelén. Después de eso, las cámaras le pierden el rastro.



"Mi ñaño está estudiando gastronomía", cuenta María Alexandra. "Es estudiante de la San Francisco, está en último semestre. Le gusta mucho la naturaleza, los animales. Un tipo súper tranquilo, sin vicios... De pocos amigos. Le gusta mucho la música, el reggae", lo describe su hermana.



Si usted o un conocido tiene información sobre el paradero de Alexander Maldonado, póngase en contacto con el ECU-911 o al 1800-DELITO (33 54 86)