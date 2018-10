Dos años de la desaparición de estudiante de Medicina en Machala

LEA TAMBIÉN

En esta semana se cumplen dos años de la desaparición de Luzmila Ramírez Cevallos, hoy de 20 años, cuyo paradero es desconocido desde el 10 de octubre del 2016.

Alexandra Cevallos es hermana de la joven. Cuenta que la última vez tuvo contacto con ella fue a las 09:17 del lunes 10 de octubre del 2016 cuando la joven estaba matriculándose en la Facultad de Medicina de la Universidad de Machala.



"Sacó un puntaje de 826 sobre 1 000, era lo que estaba buscando para estudiar", manifestó Cevallos.



Luego de esa hora, Luzmila quedó en comunicarse con su hermana y no lo hizo. "No contestó nunca más".



La mañana de hoy, martes 9 de octubre del 2018, Cevallos recordó a su hermana como una chica inteligente y estudiosa, cuyo sueño era seguir medicina para ayudar a la gente. La joven era de Quevedo, provincia de Los Ríos, pero se trasladó al sur del país para estudiar. Tenía discapacidad visual del 52%.



Al cumplirse dos años de su desaparición, Cevallos pide a la gente que ayude a buscar a su hermana o trate de identificarla. "El caso no avanza".