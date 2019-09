Desalojan facultad por falsa amenaza de bomba en la Universidad de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

La Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil fue desalojada y cercada por policías. El paso se restringió luego de una supuesta amenaza de bomba, reportada la tarde de este lunes 9 de septiembre de 2019.

El Grupo de Intervención y Rescate (GIR) recorrió el edificio junto a canes del equipo antiexplosivos. Luego de la inspección se verificó que fue una falsa alarma.



El rector Roberto Passailaigue explica que cerca de las 14:40 recibieron una llamada telefónica que advertía la presencia de un artefacto explosivo. “Hay varias hipótesis: una, que había un grupo de estudiantes que estaba rindiendo exámenes de recuperación, y que hubiese querido que no se dé el examen; otra, que sería parte de esta campaña sucia que los delincuentes enquistados en la universidad están haciendo para que la Comisión Interventora no siga investigando la corrupción”, indicó.



La U. de Guayaquil volvió a llenarse de patrulleros y motorizados. El control policial se ha intensificado en este centro de estudios desde mayo pasado, cuando un auto fue incinerado en la Facultad de Educación Física. Luego se reportó un caso similar en la Facultad de Ciencia Médicas; una bomba fue colocada debajo del auto de una secretaria.



El pasado 4 de agosto los daños fueron más severos tras el estallido de un artefacto entre la biblioteca de Medicina y la Escuela de Enfermería. Y el más reciente fue la noche del 22 de agosto, cuando una bomba explotó detrás del edificio del Rectorado.



Tras ese atentado, las autoridades del Gobierno verificaron los daños y la Fiscalía informó que tenía pistas de los presuntos autores tras revisar las cámaras de seguridad del lugar. Sin embargo, desde entonces no han presentado más resultados de las investigaciones de esta ni de las demás detonaciones.



Este lunes 9 de septiembre, Passailaigue anunció que están definiendo un plan de seguridad y que hay varias empresas interesadas. Incluso, la universidad informó semanas atrás que sus autoridades mantuvieron reuniones con equipos del gobierno francés para analizar la ejecución del plan.



“Es un cinturón de seguridad con torniquetes con plumas de ingreso de vehículos, con reconocimiento a través de cámaras, iluminación y un anillo de fibra óptica. Todo eso es parte del plan y se está buscando financiamiento”.