Autoridades sin consenso para abrir el Mercado Mayorista de Ambato

El Municipio de Ambato, la Gobernación de Tungurahua y otras autoridades nacionales no llegan a un acuerdo para una posible reapertura del Mercado Mayorista. El cierre del principal centro de comercio de la Sierra centro se debió a la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.

Esto provocó que los vendedores ocupen los principales ingresos de la ciudad de Ambato para realizar las ferias. Los comerciantes se colocaron en las calles y avenidas de sectores como La Joya, Unamuncho, Huachi Loreto, Izamba y los ingresos al Paso Lateral de la capital de la provincia de Tungurahua.



En estos sitios los comerciantes, estibadores y amas de casa no cuentan con espacios para la desinfección de los vehículos y personas. Además, se denunció en redes sociales y medios digitales que los asistentes no utilizan mascarillas o gafas ante una posible propagación del covid-19. También la congestión y caos vehicular afecta a esta zonas de la urbe.



Javier Altamirano, alcalde de Ambato, indicó que después de tres semanas de permanecer cerrado el centro de expendio reaccionan las autoridades nacionales ante un posible desabastecimiento de productos en otras ciudades.



“Necesitamos de la presencia de la policía y las fuerzas armadas y no se trata de tres a cuatro días sino de manera sostenible”, dijo Altamirano, en una rueda de prensa virtual emitida desde el edificio municipal.



Los funcionarios municipales presentaron en marzo pasado dos planes de contingencia a las autoridades nacionales. En los documentos detallaron el número de uniformados y el personal se necesitan para su reapertura. Además, dónde se realizaría el triaje y el cierre de vías, los sitios el ingreso de los camiones y de los usuarios, la colocación de vallas metálicas y otros.



“Necesitamos que el Gobierno haga lo suyo. Estamos abierto al diálogo y consientes de las limitaciones que atraviesa el país”, afirmó Altamirano.



Mientras las ferias informales provocaron que los vecinos de varias parroquias y barrios bloqueen vías para evitar el caos y las largas filas de autos, camiones y camionetas.



El ministro del Ambiente, Juan DeHowitt, indicó que 200 uniformados de la Policía apoyarán ante una posible reapertura. El funcionario no detalló si los agentes del orden permanecerán el tiempo que estará funcionando el centro de comercio o solo unos días. El anuncio lo hizo en el salón de prensa de la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Tungurahua.