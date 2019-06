La derogación de dos leyes tributarias se corregirá con fe de erratas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La discusión duró unos 15 minutos y solo tres asambleístas intervinieron. Luego vino la votación y 62 de 122 asambleístas estuvieron a favor de que mediante una fe de erratas se restituyan las dos leyes tributarias derogadas con la aprobación de la Ley del Adulto Mayor.

Fue “un error de buena fe, sin ninguna intención de causar daños, ni a las normas jurídicas ni a la sociedad”, dijo el asambleísta Jaime Olivo, miembro de la Comisión de Derechos Colectivos, que trató la Ley del Adulto Mayor aprobada en julio del 2018



Olivo, quien ahora preside dicha comisión, propuso al Pleno la resolución para que se emita la fe de erratas y pidió que esta se vote sin debate previo. “Lo que se hace en derecho se puede resolver en derecho”, dijo.



Los cuerpos legales derogados en las disposiciones novena y décima de la norma son la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal (diciembre 2014), y la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas (abril 2016).



En conjunto suman más de 100 artículos, disposiciones sobre el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y contribuyentes relacionados con el control y transparencia de información de contribuyentes en paraísos fiscales, entre otros.



Marcela Aguiñaga, de la bancada correísta, dijo que la propuesta de Olivo es una “barbaridad jurídica” y reconoció que fue una falla del Legislativo no haber notado las derogatorias.



“Los legisladores que votamos no revisamos la magnitud del impacto económico que podían tener las derogatorias y hoy pretendemos arreglarlo en una fe de erratas”.



Según la legisladora, una norma tributaria derogada no puede restituirse por iniciativas legislativas, sino que el Ejecutivo debió enviar nuevos cuerpos legales. Además, cuestionó que el Ejecutivo haya emitido un veto parcial a la Ley, sin haberse percatado que el documento contenía dos disposiciones derogatorias que afectan a las recaudaciones de las arcas fiscales.



En días anteriores, otros asambleístas habían hablado sobre otras formas de corregir el error, por ejemplo, a través de una ley interpretativa, pero este punto no se analizó en el debate de ayer en el Pleno.



Jorge Corozo, que el año pasado presidió la Comisión que trató la Ley, no se pronunció sobre el mecanismo más apropiado para solucionar el ‘error’. Corozo pidió a los legisladores que “den la cara” y reconozcan que se equivocaron.



La Ley del Adulto Mayor se trató durante 14 meses en la Comisión y tras dos debates en el Pleno se aprobó con 115 votos a favor en la Asamblea.



“No hagamos show, todos somos responsables porque todos obviamos dos aspectos muy importantes”, dijo.



Olivo explicó que la fe de erratas debería publicarse hoy en el Registro Oficial.



Carlos Calero, director de la consultora Asesor Contable, que presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de las dos derogatorias, explica que la fe de erratas aplica para errores de transcripción, tipeo u ortografía, por lo que considera que la decisión de la Asamblea es un error jurídico.