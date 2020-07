¿En qué consiste el derecho a 12 horas de desconexión que tiene el teletrabajador en Ecuador?

LEA TAMBIÉN

El teletrabajo cambió la rutina de la jornada laboral. Estudios especializados y testimonios de empleados dan cuenta de que trabajar todo el día en casa ha aumentado la carga laboral para algunas personas. Con ello, los teletrabajadores perciben que pasan “conectados” a sus trabajos gran parte del día.

Esta realidad motivó a que se incorpore en la Ley de Apoyo Humanitario el derecho del teletrabajador a la desconexión. Cobija a empleados del sector privado y del público.



El empleador debe respetar este derecho, garantizando el tiempo en el cual el colaborador no estará obligado a responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos, dice la ley.



¿De cuánto es el tiempo de desconexión?



La norma señala que deberá ser de al menos 12 horas continuas, en un período de 24 horas.



Para Alba Guevara, abogada laboral, en la ley se debió incluir la obligatoriedad de que el empleador elabore políticas claras con respecto a la desconexión. Es necesario aclarar que el teletrabajador no será sujeto de sanción en caso de no responder a una comunicación recibida en horas de descanso.



La experta señala que la norma puede resultar ambigua, ya que se podría confundir que al mencionar 12 horas de desconexión significaría que las otras 12 sí se podrían trabajar.



En el mundo, Francia fue el primer país en reconocer el derecho a la desconexión digital y en 2016 lo incorporó en su Código de Trabajo.



Junto con el derecho, la normativa francesa crea una obligación para que las grandes empresas regulen el uso de las plataformas tecnológicas de comunicación, tales como mensajería, correos electrónicos y teléfonos móviles. Además, las empresas con más de 50 empleados deben negociar con los sindicatos sobre la desconexión.



La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un informe del 4 de junio del 2020, expone que los empleadores deben fomentar la confianza mutua y establecer responsabilidades compartidas con los trabajadores.



Un tema fundamental, dice la OIT, es definir cómo se gestionará la conciliación entre la vida laboral y la vida privada, por ejemplo, a través de descansos regulares y la desconexión del trabajo al final del día.



En Ecuador, se espera que estas precisiones sean aclaradas por el Ministerio de Trabajo, mediante un reglamento. En días pasados, Andrés Isch, titular de la entidad, dijo que ya se está avanzando con la normativa, para que esta actividad sea eficiente y que se garanticen tiempos de desconexión.



Según datos oficiales, hasta el 22 de julio se registraban 431 319 teletrabajadores, el 52% son mujeres.

La Ley Humanitaria establece que el salario del teletrabajador será pactado entre el empleador y el trabajador, conforme las reglas del Código de Trabajo. Además, el empleador deberá proveer los equipos, elementos de trabajo e insumos necesarios para el desarrollo del teletrabajo.