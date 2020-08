La derecha llega dividida, a pocos días de las primarias

LEA TAMBIÉN

El discurso, en la mayoría de los casos, es de unidad. Sin embargo, los partidos y movimientos políticos de centroderecha llegan fragmentados a las elecciones primarias, pues en la tendencia hay al menos 14 precandidaturas para la Presidencia del Ecuador.

El Partido Social Cristiano (PSC), Creo, el empresario Álvaro Noboa y el exvicepresidente Otto Sonnenholzner han hablado sobre un posible frente. No obstante, esa intención no se cristaliza a pesar de que los procesos de democracia interna son desde este domingo 9 hasta el 23 de agosto.



¿Por qué no es posible una única candidatura? Teodoro Bustamante, analista político, explicó que en este escenario preelectoral hay una tónica de dispersión y fragmentación, porque se cree que con un 15 o 20% de votos se puede llegar a la segunda vuelta electoral, ante la gran cantidad de cuadros.



“Creen que con ese porcentaje se puede pasar a la segunda vuelta y cada uno está apostando a su candidatura y viendo, no desde una perspectiva de concertación y alianzas, sino desde un cálculo individual; esperan buscar acuerdos en la segunda vuelta”.



Bustamante consideró que, aunque hay varios candidatos, hay tres cuadros en la centro­derecha: “El del PSC, aunque golpeado por la decisión de Jaime Nebot de no correr; veo a Guillermo Lasso, aunque su candidatura no termina de despegar; y a Sonnenholzner, cuya postulación aún no se concreta. El resto tendrá participación mínima”.



Esteban Ron, experto en materia electoral de la Universidad Internacional del Ecuador, recordó que Noboa y el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, son los primeros que han dado apertura a formar un grupo en la tendencia, pero cree que cualquier intento de unidad podría ser en torno a Sonnenholzner.



“Esa postulación se convertiría en una competencia directa para Guillermo Lasso”, especificó. Con ello, habría dos grandes frentes en el sector.



En el PSC hay cinco precandidaturas: Cristina Reyes, Luis Fernando Torres, César Rohón, Henry Kronfle y Henry Cucalón; en Creo se confirmó a Lasso, quien irá por su tercera postulación; Lucio Gutiérrez será la carta de Sociedad Patriótica y apunta a los votantes de centroderecha.



También suenan Galo Cabanilla, el candidato de Unidad por la Patria; Gustavo Larrea, de Democracia Sí, quien sin ser de derecha tiene opción de captar votos en el centro. También se ha mencionado a Andrés Páez, Galo Lara y Fernando Balda. Álvaro Noboa busca frenar la cancelación de su partido Adelante Ecuatoriano Adelante, aunque puede ir con algún partido más.



Lasso contó a este Diario que esta elección no es de posturas ideológicas sino de quien tiene la capacidad y experiencia para sacar al país de la crisis. “Llevo 10 años recorriendo el Ecuador, escuchando las angustias y anhelos de los ecuatorianos y eso me permite representar la única tendencia: la del cambio”.



Dijo que sí es posible una unidad y que ya existen más de 168 organizaciones en su plataforma Salvemos al Ecuador. El pasado 1 de julio, en una entrevista, el exbanquero reconoció que no tendrá el respaldo del PSC para su campaña.



En el socialcristianismo, en cambio, dicen que lo importante será lograr acuerdos con base en ideas, conceptos, formas de gobernar. El legislador Cucalón refirió que se debe analizar la corriente de pensamiento y compromisos. “Eso va más allá de una tendencia”.



Sobre unir fuerza con Creo, Cucalón dijo que todos tienen derecho a participar, pero rechazó que se intente forzar una alianza. “¿Qué es lo que quiere cierto sector? Forzar donde no hay que forzar”.



La lista 6 prevé definir el 17 de agosto el nombre de quién será su candidato oficial. Cucalón recordó que, además de los cinco precandidatos, se mantiene la posibilidad de un sexto cuadro, un independiente. En esta línea, no se descarta que sea Sonnenholzner. Mientras tanto, Cristina Reyes se promociona en redes sociales.



Otto Sonnenholzner retomó las actividades políticas esta semana, tras superar una hepatitis A. Aunque no ha adelantado si será o no candidato presidencial, reveló que ha conversado con Nebot y otros dirigentes políticos, con el objetivo de hallar un “camino de unidad” e insistir en evitar la dispersión del voto. Ayer viajó a Machala para conversar con cuadros locales.



En el partido de Noboa, sin embargo, ya se rechaza un eventual apoyo a Sonnenholzner. Wilson Sánchez, director de la organización, afirmó que el empresario bananero es su carta para las presidenciales, ya sea con la lista 7 u otra agrupación, si el CNE cancela definitivamente al partido.



En SUMA mantienen la precandidatura de Guillermo Celi. Él, actualmente legislador, afirmó que su organización representa al “centro radical” que busca solucionar preocupaciones de la clase media.



Las posturas

​

Guillermo Lasso



Fue el primero en confirmar su participación electoral. El dos veces candidato conforma una plataforma que lo respalda. No tiene competencia dentro de la lista 21.



Otto Sonnenholzner



Renunció a la Vicepresidencia. Esta semana inició contactos y ha dialogado con Jaime Nebot. No confirma aún la candidatura. Su discurso es de unidad.



Álvaro Noboa



Está a la espera de la resolución final del CNE sobre la ratificación o no de la eliminación del partido. De concretarse, se postularía por otra organización.



Cristina Reyes



Es una de los cinco precandidatos a la Presidencia por el PSC. Ayer indicó que hasta el 17 de agosto se conocerá el nombre del postulante oficial de su partido.