Deportes y movilidad alternativa para conmemorar el Día Mundial sin Auto

Este sábado 22 de septiembre del 2018 se desarrolla el segundo día de la feria Rodando sin motores. Se trata de una de las actividades planificadas para conmemorar el Día Mundial sin Auto y para cerrar la Semana de la Movilidad Sostenible, impulsada por el Municipio de Quito.

La bicicleta, los patines, las patinetas, caminar, el transporte público también son formas para movilizarse, eso se expuso en el espacio.



La feria, que se desarrollará hasta mañana domingo 23 de septiembre en la antigua estación de La Y del Trolebús, busca concientizar a la ciudadanía sobre el uso de otras formas de movilización y con ello reducir el uso del auto. Con esto no solo se incentiva a la actividad física, también se promueve el cuidado del ambiente reduciendo la contaminación. Así lo explicó Miguel Ramos, activista y uno de los organizadores de la actividad.



Durante la mañana se desarrollaron actividades deportivas como carreras en bicicleta, patines, bailoterapia, carreras en silla de ruedas. La parte central fue la participación de personas con discapacidad de algunas asociaciones y organizaciones. Ellos también formaron parte de equipos de fútbol, pasearon en bicicleta e hicieron otras actividades para demostrar que pueden ser incluidos en cualquier forma de movilización y deporte.



No solo aporta a la salud física, también mejora su estado de ánimo y les hace sentir que pueden realizar todo igual que los demás, dice José Benavides. Él tiene discapacidad visual pero no fue un impedimento para andar en bicicleta.



Para esto usan bicicletas de dos asientos, al frente va el conductor que no posee discapacidad visual y así guía el recorrido. De esta manera tienen la oportunidad de sentir lo que es ir en bici, explica Benavides.



Además de actividades físicas, los estands de organizaciones y empresas públicas con competencias en movilidad, brindan información para prevenir accidentes, sobre la importancia de usar el cinturón de seguridad, de respetar las señales de tránsito y de no consumir alcohol si se conduce.

La feria del cierre de la Semana de la Movilidad impulsó a los ciudadanos a respetar a quienes tienen algún tipo de discpacidad. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO



La escuela de conducción Aneta, por ejemplo, presentó un simulador de impacto. Los ciudadanos pueden subirse en un vehículo especial para sentir cómo es un golpe si se conduce mal o se ocasiona un siniestro. Esto también se trabaja en unidades educativas para que desde adolescentes sepan la importancia de conducir con responsabilidad, señaló Juan Carlos Narváez, representante de la empresa.



Asimismo, empresas de bicicletas, patines y otro tipo de vehículos sin motores expusieron sus productos para los interesados. Andrea Albuja acudió a la feria la mañana de este sábado. Le llamó la atención la música y decidió entrar. Cree que los espacios que incentivan al deporte y a generar consciencia sobre el uso de vehículos deben ser más frecuentes. De esta manera se lograría que la gente esté más educada en esos temas.



Por otro lado, mañana el domingo se realizará un ciclopaseo en la Urbanización Puertas del Sol, en Carapungo (norte de la ciudad). El recorrido tendrá aproximadamente tres kilómetros únicamente por el sector. La actividad será desde 08:00 hasta las 12:00.