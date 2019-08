La deportación de unidades familiares de Estados Unidos a Guatemala aumentó 50% en 2019

LEA TAMBIÉN

El director ejecutivo adjunto interino del Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la División de Control y Operaciones de Deportación (ERO) de Estados Unidos, Timothy Robbins, aseguró que la deportación de unidades familiares aumentó un 50% en relación al 2018.

En una conferencia de prensa ofrecida a unos metros de distancia del avión que repatrió un total de 118 ciudadanos guatemaltecos, Robbins, quien viajó en la misma aeronave, aseguró que la cantidad de retornados a Guatemala en lo que va de año había igualado a los traslados de 2018, aunque con una diferencia de mayor preponderancia de las unidades familiares.



El incremento se debe a las "mejoras eficientes" de la forma en que "son ahora los retornos", dijo, y expuso que el proceso de estas familias "ha terminado" y que la mayoría de las personas que pasaban a unos metros detrás suyo eran quienes habían concluido sus procesos frente a juez.



El vuelo de la aerolínea World Atlantic llegó a la pista de la Fuerza Aérea Guatemalteca procedente de Brownsville, Texas, con 24 hombres, 38 mujeres, 26 niños y 30 niñas, de los cuales 1 menor era no acompañado y había 45 unidades familiares.



Los repatriados venían "bien", aseguró Robbins, quien detalló que durante la trayectoria de vuelo escuchó "risas, pláticas, familias juntas" y aseguró que se trataba de una aeronave "muy profesional y muy segura", en contraste con las miradas cabizbajas y las lágrimas que varias de estas personas soltaron al salir de la Fuerza Aérea.



El director adjunto de ICE exclamó que lo que se veía detrás de él, esas familias caminando en la pista de la Fuerza Aérea, era la muestra de la "cooperación entre los Gobiernos de Guatemala y EE.UU." que han trabajado y colaborado "conjuntamente para que las personas tengan un retorno seguro, digno y eficiente".



El funcionario lamentó que a muchas de estas familias se les haya prometido que si llegaban con niños a EE.UU. se podrían quedar, pero enfatizó que "eso no es verdad", por lo que abogó para no confiar más en los contrabandistas.

Robbins exclamó que la crisis humanitaria en la frontera sur de su país "es real", por lo que la administración del presidente Donald Trump trabaja "muy estrechamente con los otros gobiernos de la región (de Centroamérica y México) y tenemos un impacto positivo ya".



Concluyó que los esfuerzos se seguirán concentrando en que los empleadores estadounidenses "se hagan responsables de haber contratado a los trabajadores que contratan y que en estos casos son ilegales", y asintió que ICE continuará realizando operativos como el de Mississippi el 8 de agosto, cuyas redadas concluyeron con 680 migrantes indocumentados detenidos.



El año fiscal pasado concluyó con 50 000 repatriados a Guatemala, mientras que en los primeros ocho meses de 2019 se han registrado 49 000 personas retornadas al país centroamericano, mencionó Robbins.



El pasado 26 de julio, EE.UU. firmó un acuerdo de asilo con Guatemala que según el Gobierno estadounidense se aplicara solo para refugiados salvadoreños y hondureños, quienes deberán tramitar su petición en el país centroamericano, aunque el máximo tribunal constitucional guatemalteco lo suspendió de manera provisional.

Un acuerdo que fue celebrado por el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, quien aseguró que con el acuerdo evitaba sanciones arancelarias y a las remesas a Guatemala, mientras que el presidente Trump festejó que ahora Guatemala y EE.UU. se llevaban "bien", debido a que "ellos (los guatemaltecos) están haciendo lo que queremos que hagan".