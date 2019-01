Dos denuncias de violación a menores y un intento de agresión sexual se investigan en Cuenca

LEA TAMBIÉN

Dos casos de violación a menores de edad y uno de agresión sexual en Cuenca fueron denunciados en la Fiscalía de Azuay, entre el 15 y 21 de enero del 2019. Hay un detenido y tres investigaciones en curso.

El más reciente ocurrió la madrugada del lunes 21 de enero en el sector de la Feria Libre de El Arenal, en sur de la capital azuaya. Los agentes de la Dirección Nacional de la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) detuvieron –en delito flagrante- a un joven de 20 años, acusado de violar a una niña de 11.



Según la investigación de los agentes, hace dos años María N., de 34 años, aceptó que el hombre visite a la menor a cambio de recibir dinero mensual para su manutención y estudios, hasta cuando la niña cumpla la mayoría de edad.



El hombre –oriundo de una comunidad shuar del cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe- con frecuencia llegaba a Cuenca y visitaba a la menor. La noche del domingo 20 de enero, la madre de la niña salió a una fiesta en la parroquia rural de Victoria del Portete y dejó al hombre con la pequeña en la casa.



La Dinapen indicó que cuando la mujer retornó supo que su hija fue violada. Los agentes fueron alertados y en el lugar conocieron sobre el supuesto “acuerdo” de los adultos y detuvieron al agresor y a la madre. La audiencia de formulación de cargos se realizó este martes 22 de enero y el Juez dictó prisión preventiva para el sospechoso y dio medidas cautelares a la señora, por lo que deberá presentarse periódicamente ante el Juzgado.



Otro caso fue denunciado el pasado martes 15 de enero, cerca de las 19:00. Andrea (nombre protegido) de 14 años, fue violada por un adolescente de 15 años. La Policía aisló al implicado después de encontrarlo en delito flagrante y el Juez encargado del caso convocó a la audiencia de flagrancia para las 14:30 del siguiente día.



La audiencia se realizó sin la presencia del Fiscal -como ente indispensable- y en la diligencia al supuesto agresor se le dictó medidas sustitutivas para que se presente ante el Juzgado.



La fiscal del caso Ximena Fárez dijo que no fue notificada sobre la diligencia judicial de la violación de la menor y que ese día ella evacuó otras tres audiencias, la última fue aproximadamente a las 15:00.



“Fue una actuación arbitraria del Juez instalar la audiencia sin la Fiscalía, pese a que fue advertido por la Defensora Pública, quien representa los derechos de la víctima. Además, aún no se cumplían las 24 horas de detención del implicado y la podía posponer", aseguró Fárez.



“Existen protocolos. Hay una oficina de Flagrancia y pudo haber notificado, aunque sea de manera verbal, como ocurre en ocasiones”, señaló el Fiscal de Azuay (e), Marcos Flores.



Ahora el caso continúa bajo la figura preprocesal de investigación previa y está en manos de otro fiscal, quien recaba los elementos constitutivos del delito penal.



El procedimiento judicial fue cuestionado por los colectivos de defensa de las mujeres. Katherine Mosquera, coordinadora de Mujeres por el Cambio de Cuenca, dijo que en este caso se dejó en la indefensión a Andrea. “Es un delito grave y dónde quedan los derechos de la víctima. Exigimos que brille la Justicia en este y todos los casos de violaciones de mujeres”, manifestó la activista.



En otro punto de la capital azuaya, se reportó un intento de violación el pasado viernes 18 de enero. Una joven de 22 años de edad escapó de un hombre que trató de agredirla. Ella fue encontrada en horas de la noche, en una parada de buses del sector de El Tablón, vía Monay-Baguanchi.



La mujer, entre sollozos, dijo que el supuesto agresor era un hombre que conocía. La joven relató que ella estaba en un auto y allí él intentó abusar sexualmente. La víctima se defendió y ante la negativa, él la golpeó. La chica logró escapar.



El hecho fue reportado a la Central de Emergencia ECU-911 Austro, tras lo cual la mujer fue trasladada a una casa de salud y la Policía emprendió un operativo para buscar al agresor, al que todavía no encuentran. El caso sigue en investigación.