Ciudadanía podrá denunciar, bajo absoluta reserva, la entrega de dádivas en la campaña; se habilitó buzón confidencial en CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) reactivó el Buzón Confidencial de Denuncias en línea, que servirá para receptar denuncias de actos ilícitos en la campaña electoral.

De acuerdo con el organismo, el sistema está configurado para garantizar absoluta reserva tanto a los denunciantes como al funcionario/a que recibe la denuncia. A diferencia de otros mecanismos, no solicita ni registra datos personales como nombres, apellidos, números de cédula, teléfonos, correos electrónicos, direcciones domiciliarias, y tampoco información de las IPS de los equipos desde donde éstas se generan.



Las personas que deseen hacer uso del buzón deberán acceder al enlace: https://app05.cne.gob.ec/BuzonDenuncia/ ubicado dentro de la página web www.cne.gob.ec, posteriormente seleccionar el proceso electoral en el cual habrían ocurrido actos irregulares, entre los que puede constar el de financiamiento ilícito; describir los hechos y finalmente adjuntar los archivos sustentatorios en formatos Word, PDF, jpeg, mp3 y/o mp4.



Las denuncias que sean calificadas por el organismo electoral como verdaderas pasarán a etapa de investigación.



Luis Verdesoto, consejero del CNE, recordó que en años anteriores se emitió un informe acerca de la presencia del dinero ilícito en la política por lo cual considera indispensable identificar la procedencia de los recursos que financian las campañas electorales, así como también las precampañas –en caso de haber existido.

Entre los temas que pueden ser denunciados constan la omisión de ordenanzas de bioseguridad para campañas electorales por parte de municipios. El incumplimiento del Protocolo de Bioseguridad en campaña electoral por parte de los COEs cantonales.



También la publicidad en medios de comunicación que no se han registrado como proveedores ante el CNE. El uso de imágenes de autoridades locales tales como alcaldes, prefectos o líderes de las organizaciones políticas que no están participando dentro del proceso electoral.



Además de la utilización de fotografías, videos y voces de personas que por sentencias judiciales les han sido suspendidos sus derechos de participación, lo cual podría evidenciarse en afiches y material publicitario.



En las faltas se incluye a la entrega de dádivas que no corresponden a material electoral publicitario, tales como: recargas de teléfonos celulares, gas de uso doméstico; dotación de transporte interparroquial o intercantonal mediante la entrega de tiquetes; raciones alimenticias como arroz, azúcar, atún, aceite y más productos comestibles.