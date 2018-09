Suman cuatro denuncias por cobros indebidos y asambleístas se defienden

LEA TAMBIÉN

Dos nuevas denuncias por cobros indebidos a funcionarios de la Asamblea Nacional llegaron la mañana de este jueves 13 de septiembre del 2018, a la Fiscalía General del Estado.

Una de ellas en contra del legislador de SUMA, Sebastián Palacios, a quien Washington Añasco lo acusó de tráfico de influencias.



Según Añasco, Palacios le habría pedido USD 30 mil a cambio de un cargo público.



Pero el legislador, si bien admitió que lo conoció a Añasco en tiempos de campaña en el 2017, dijo: "no recibí un solo centavo" y que tampoco trabajaron juntos.



Otra denuncia fue presentada por la exasesora Andrea Utreras, quien aseveró que en los despachos de los oficialistas se les descontaba USD 400 para financiar al partido de Gobierno.



Ximena Peña, coordinadora de Alianza País, manifestó que mañana viernes se reunirá la directiva del movimiento y analizará estas conductas.



La primera denuncia de estos cobros indebidos fue presentada la semana anterior en contra de Tito Puanchir, legislador de Pachakutik.



Sin embargo, Puanchir compareció la mañana de este jueves en una rueda de prensa acompañado con integrantes de su bancada.



Y allí aseguró que de lo que se trata es de un préstamo de USD 8 000, que él pidió a una mujer que considera su amiga.



El martes 11 de septiembre, además, se hizo pública una denuncia presentada en 2016 en contra de un exlegislador oficialista.



El fiscal general, Paúl Pérez Reina, comentó que la próxima semana empezará a requerir información sobre esta situación.



Mientras tanto, un grupo de asesores del legislador de CREO Esteban Bernal arrancó una campaña en contra de estos actos ilícitos.



Bernarda Ordóñez y sus compañeros acudieron al Parlamento con unas camisetas blancas con la leyenda: "mi sueldo no se toca".



"Yo no toco el sueldo de mis colaboradores", decía, en cambio, la camiseta que se puso Bernal y que llamó la atención en la sede de la Asamblea.