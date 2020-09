Denuncian en Francia a científico defensor de la hidroxicloroquina

LEA TAMBIÉN

El doctor francés Didier Raoult, cuya férrea defensa de la hidroxicloroquina para tratar el covid-19 le volvió mundialmente célebre, fue denunciado por la Sociedad de Patología Infecciosa de Lengua Francesa (SPILF), que lo acusa de una promoción indebida.

“Confirmamos que se introdujo una denuncia ante el consejo departamental de las Bocas del Ródano del Colegio de Médicos pero la SPILF no quiere expresarse al respecto mientras dure el caso”, indicó el jueves 3 de septiembre del 2020 una portavoz de la Sociedad.



Según el diario Le Figaro, la SPILF reprocha al doctor Raoult la promoción de la hidroxicloroquina “sin que la ciencia haya establecido claramente ningún dato preciso al respecto, lo que supone una infracción de las recomendaciones de las autoridades de salud”.



“Nos preguntamos si su posición tan tajante (...) no contribuyó a perjudicar el mensaje de prevención en materia de salud pública” durante la epidemia de covid-19, según la denuncia introducida en julio y citada por el diario.



Contactado por la AFP , el Instituto Mediterráneo de Infecciones de Marsella (sureste), que dirige Raoult, no reaccionó en lo inmediato.



La denuncia será primeramente objeto de una tentativa de conciliación. Si se fracasa, será tratada ante una cámara disciplinar y el caso podría durar meses.



Mientras la ciencia no ha demostrado los efectos potencialmente beneficiosos contra el covid-19 de la hidroxicloroquina, un derivado del antipalúdico cloroquina, algunos países y dirigentes mundiales, como el brasileño Jair Bolsonaro, promueven abiertamente su uso.