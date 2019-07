Denuncian ante Congreso de EE.UU. que el ELN ha crecido al amparo de Maduro

LEA TAMBIÉN

La guerrilla colombiana del ELN es ahora una "fuerza terrorista" que ha crecido bajo el "amparo" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunciaron este jueves en Washington el embajador de Colombia en EE.UU., Francisco Santos, y Carlos Vecchio, representante del líder opositor Juan Guaidó.

Al término de un encuentro con los congresistas Albio Sires, Eliot Engel y Michael McCaul, así como con los senadores Marco Rubio y Ben Cardin, Santos confirmó a periodistas que conversaron sobre el ELN, que, aseguró, "se ha convertido en un dolor de cabeza gigante para Colombia y para Venezuela".



"El ELN ha crecido bajo el amparo del señor Maduro, la protección absoluta", sostuvo el embajador colombiano en Washington, quien alertó que el nuevo reclutamiento de esa organización "es de venezolanos".



Santos apuntó que esa guerrilla "se ha convertido en un grupo paramilitar que utiliza el Gobierno de Maduro para generar control" y al que le ha entregado los pasos ilegales entre Colombia y Venezuela, países que comparten 2 219 kilómetros de frontera.



"Se convirtió en una fuerza terrorista binacional y que genera delitos allá en Venezuela y en la frontera y en el lado colombiano", complementó el embajador, quien insistió en que el "Gobierno que usurpó la Constitución (venezolana) está "apoyando clara y francamente a una organización terrorista como es el ELN".



"No les quepa la menor duda que está viviendo de los recursos que el ELN le genera", sentenció Santos, quien anticipó que los congresistas expresaron su interés de convocar a una audiencia sobre Colombia, que tendrá entre sus temas centrales el crecimiento de esa guerrilla y el "patrocinio" que esta recibe de parte de Maduro.



El representante del Gobierno colombiano apuntó que uno de legisladores no descartó que puedan analizar "otro tipo de sanciones, otro tipo de discusión no solo en Estados Unidos y en Europa".



"Con el embajador Vecchio queremos mostrar, primero, unidad en el mensaje; segundo, unidad en la lucha, porque esta va a ser una lucha de largo plazo. Acabar el ELN en Colombia o en Venezuela no va a ser fácil", anticipó Santos.



En una entrevista con el presidente de Colombia, Iván Duque, denunció que Maduro está "protegiendo" al ELN en territorio venezolano.



"Les está dando dinero y está patrocinándoles el reclutamiento de niños para ejercer la minería ilegal en lugares del territorio venezolano", advirtió el gobernante, quien apuntó que "los cabecillas del ELN están en Venezuela protegidos por Maduro".



Duque subrayó que el ELN "es un grupo terrorista y por eso está en la lista de la Unión Europea y en la lista de los Estados Unidos".