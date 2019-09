Denuncian a candidato boliviano que dijo que LGBT deben acudir a psiquiatras

LEA TAMBIÉN

El Colectivo LGBT de Bolivia denunció este martes 3 de septiembre de 2019 al candidato presidencial Chi Hyun Chung ante el comité nacional contra la discriminación por decir que las personas de esa comunidad deben recibir tratamiento psiquiátrico.



El presidente del Colectivo LGBT, Rodolfo Vargas, mostró a los medios en La Paz una copia de la carta enviada al presidente del Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación, Cancio Mamani.



En la nota, esa comunidad denuncia a Chi Hyun Chung, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), "por su discurso incitando al odio a las personas de la diversidad sexual y promoviendo la homofobia, transfobia, lesbofobia y bifobia".



A través de la denuncia, el Colectivo LGBT espera "que el comité tome cartas en el asunto" y realice "algún tipo de investigación", al respecto, declaró Vargas.



"El candidato debería tener más información. Siendo médico, él tendría que saber que no es una patología la homosexualidad, que ha sido sacada de la lista de enfermedades en 1990 y que es más bien una opción y una decisión de vida", sostuvo.



Vargas sostuvo que los dichos del postulante del PDC vulneran la Constitución vigente en el país desde 2009 y normas como la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, que "amparan los derechos de las personas de la diversidad sexual en Bolivia".



Hyun Chung, un médico y pastor evangélico originario de Corea del Sur y naturalizado boliviano, dijo el lunes que la población LGBT tiene "derechos ciudadanos como cualquier boliviano", pero que "su doctrina ideológica no es para propagarla, eso es para ellos nomás".



"Además tienen que recibir tratamiento psiquiátrico, si es que eso proviene del problema de la casa, tiene problemas que arrastra de su ayer, que ha tenido un complejo de violencia sexual o violencia de agresiones físicas, o violencia en la familia, eso debe ser tratado psiquiátricamente", manifestó el postulante.



También afirmó que muchas personas que cambian de sexo "después de 5 años ya están arrepentidos", o "no duran más de 10 años con ese complejo".



El Colectivo LGBT de Bolivia también emitió un comunicado en las redes sociales en el que, además de denunciar el discurso del candidato del PDC por incitar al odio, le demandó "una disculpa pública por su agresión" a esa población.



El asambleísta departamental de La Paz y activista Carlos Parra destacó los avances logrados en el país en la defensa de los derechos humanos en general y de la población LGBT en particular.



"La lucha por nuestros derechos tiene casi cerca de un siglo y no puede ser que en un momento de intención de voto, de calor electoral haya candidatos tan irresponsables como este señor Chi y como otros candidatos que ahora intenten violar las normas", dijo Parra.



El coreano-boliviano fue presentado la semana pasada como el nuevo candidato presidencial del PDC, tras la renuncia en junio pasado del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993).



Nueve candidatos aspiran a la Presidencia en las elecciones generales en Bolivia, previstas para el próximo 20 de octubre, incluido el actual presidente boliviano, Evo Morales, que busca un cuarto mandato consecutivo hasta 2025.