Denuncia contra Jorge Yunda por presunto peculado y delincuencia organizada presentan César Montúfar y el concejal Fernando Morales

La mañana del lunes 15 de junio del 2020, el excandidato a la Alcaldía de Quito César Montúfar y el concejal Fernando Morales presentaron una denuncia en contra del alcalde Jorge Yunda por presunta delincuencia organizada y peculado.

Lo hicieron en las instalaciones de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano, ubicada en las calles Isla Pinzón e Isla Floreana, norte de Quito. “Venimos a presentar una denuncia en contra de Yunda y los gerentes de las empresas municipales de Obras Públicas, Agua Potable, así como los representantes de las compañías Imnosolución y Geinco”, dijo Montúfar.



Según Montúfar, a través de los proyectos realizados por Agua Potable y Obras Públicas hubo una triangulación para evadir al sistema de contratación pública vía concurso y licitación. “Se transfirió, a través de la figura de subcontratos, a la empresa Geinco gran parte de proyectos aproximadamente de USD 51 millones para la repavimentación de Quito y obras de agua potable y alcantarillado”.



A decir de los denunciantes, esas empresas municipales han sido afectadas en lo económico. “Eso no ocurrió por omisión del Alcalde, fue un hecho planificado y organizado”, dijo Montúfar. Ante eso, ellos pidieron a la Fiscalía que investigue ya que consideran que se “configuró una organización delincuencial”.



Montúfar y Morales aseguraron que el Burgomaestre controla los directorios. “En Agua Potable, él tiene tres de los cinco votos. En Obras Públicas cuatro”. Además, él envía la terna para que el directorio, casi automáticamente, designe a los gerentes de las empresas.



“Y estos gerentes, a su vez, eligieron a personas vinculadas a Geinco para que ocupen puestos claves”, acotó Montúfar. A su criterio, lo más grave es que las empresas de Agua Potable y Obras Públicas triangularon los contratos hacia Geinco a través de Inmosolución, que es una firma pública. Con ello se evade la licitación y parten de los costos referenciales con lo que se afecta al Municipio entre 10 y 27% en cada uno de los contratos.



El edil Morales dijo que Yunda, bajo ningún motivo, puede argumentar que no conoció a los funcionarios que dirigen las empresas municipales. “Pone a los hombres y mujeres de su absoluta confianza, no son personas que se cruzaron en ese momento. Son ternas remitidas y firmadas por el Alcalde, conoce quiénes son y han defraudado a la ciudad”.



Añadió que los concejales que pertenecen a los directorios investigados deben responder. “Ellos, cumpliendo su rol de fiscalización, debían alertar lo que sucedía. Vamos a llamarles para que rindan su versión. Ellos no aprobaron los contratos porque esa no es su función, pero sí debían manejar un rol fiscalizador y estar alertas para advertir”.



Según Montúfar, al directorio de Obras Públicas pertenecen los ediles Omar Cevallos y René Bedón. En Agua Potable se encuentran Bernardo Abad y Mario Granda.



En su cuenta de Twitter el alcalde Jorge Yunda respondió: “César Montúfar deberá aportar las pruebas que sustenten su denuncia o responderá por malicia y temeridad. Esa es su responsabilidad! La mía es ratificar total apertura para que los organismos de control y la Fiscalía hagan su trabajo y la justicia sancione de ser el caso”.