Opositores denuncian ante la OMS la ineficacia del Gobierno de Nicaragua ante el covid-19

Una coalición opositora nicaragüense denunció este lunes 23 de marzo del 2020 ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) al Gobierno de Daniel Ortega por no adoptar medidas frente a la pandemia del covid-19 y, más bien, promover actividades que exponen al contagio.

En una carta pública, la denominada Coalición Nacional, integrada por siete movimientos cívicos y partidos políticos, también criticó a la representante de la OMS/OPS en Managua, Ana Emilia Solís Ortega, por avalar las políticas del Gobierno para identificar posibles casos del covid-19.



"Nicaragua ha estado arduamente trabajando en el alistamiento de los servicios de salud, fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y ha venido trabajando con la Red de Salud Comunitaria para poder identificar posibles casos que se puedan dar a nivel de las comunidades", dijo este lunes la representante de la OMS/OPS en Managua en entrevista con un canal de televisión dirigido por tres de los hijos del mandatario nicaragüense.



La coalición calificó como desafortunado que las autoridades de la OMS/OPS en el país acompañen al Ejecutivo "en su actuación irresponsable y no están haciendo mayor cosa por cambiar la actuación criminal del Gobierno de Ortega".



Política de secretismo y negación



A juicio de ese bloque opositor, el Ejecutivo mantiene una política de secretismo y negación sobre la situación del coronoravirus, "que en nada contribuye a enfrentar la crisis sanitaria que nos amenaza".



Entre otros, criticaron al Gobierno porque "aún no ha puesto en marcha medidas para enfrentar la situación" ni informado ampliamente sobre las acciones para preparar condiciones en las unidades de salud, ni está orientando sobre medidas preventivas.



"Al contrario, el Gobierno promueve actividades que contravienen las explícitas recomendaciones de la OMS y actúa sin transparencia", señalaron en el documento dirigido al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y a la directora de la OPS, Carissa F. Etienne.



Esa coalición observó que las autoridades no han implementando cuarentena alguna y, contrario a las directrices mundiales, continúan promoviendo y orientando actividades masivas y públicas.



Exponen a contagio y minimizan riesgos



Tampoco han suspendido las clases en ninguno de los niveles, "a pesar de la presión de la ciudadanía" que se niega enviar a su hijos a los colegios.

"Por el contrario, se ha amenazado a quienes no asisten con ser aplazados en el año que cursan", aseguraron.



Sobre la campaña educativa que el Gobierno promueve con visita casa a casa, ese bloque opositor consideró que con esa medida se expone a mayores riesgos de contagio tanto a quienes realizan las visitas, como a las personas de los hogares.



"En todo momento se ha pretendido minimizar los riesgos y las implicaciones de la pandemia", advirtieron.



Asimismo, expresaron su preocupación por la precaria situación de los prisioneros, entre ellos los denominados reos políticos, mayores de 60 años, enfermos crónicos y de delitos menores, de quienes ha pedido un cambio de régimen de cárcel por casa.



Violan orientaciones de la OMS



A juicio de esa coalición, el Ejecutivo nicaragüense no sólo está violando las orientaciones de la OMS, sino la legislación nacional y el reglamento sanitario internacional.



Con su política, exponen a las personas al peligro deliberadamente, negándose a implementar medidas para la preparación ante la situación, así como a informar con veracidad y transparencia al respecto, agregaron.



Por tanto, solicitaron a la OMS/OPS, que en el marco de su mandato, se comuniquen con el Gobierno de Nicaragua y le hagan un llamado a actuar con responsabilidad y asumir las orientaciones brindadas para enfrentar la pandemia a fin de disminuir su impacto en la población.



Nicaragua ha confirmado dos casos de coronavirus, sin fallecidos, y un sospechoso, pero a diferencia del resto de países de Centroamérica no ha decretado ningún tipo de alerta o emergencia por la pandemia, ni ha ordenado la suspensión de las clases.



Tampoco ha restringido la entrada ni movilidad en el territorio a ningún viajero y ha dicho que no establecerá ningún tipo de cuarentena a los afectados.