Congresista denuncia 'fallos sistémicos' en EE.UU. tras muerte de niña migrante 

Un congresista estadounidense que encabezó una delegación que viajó este martes a Nuevo México para investigar la muerte de una niña guatemalteca de siete años mientras estaba bajo custodia de la patrulla fronteriza denunció varios “fallos sistémicos” en el proceso.

“Hoy nos enteramos de algunos fallos sistémicos muy perturbadores relativos a cómo fue manejada la situación de la niña”, dijo a la prensa Joaquin Castro, un representante demócrata por Texas que preside la Liga de Congresistas Hispanos y que visitó un centro gestionado por la patrulla fronteriza en Lordsburgh, Nuevo México.



La niña identificada como Jakelin Caal falleció el 8 de diciembre de 2018 en el hospital de El Paso, en Texas, después de haber sido detenida junto a su padre tras cruzar la frontera desde México en la noche del 6 de diciembre de 2018.



La menor de siete años había recorrido con su padre más de 3 000 kilómetros para llegar a Estados Unidos desde la remota localidad de Raxruhá, en Guatemala. El caso salió a la luz la semana pasada tras la publicación de la noticia por el diario The Washington Post.



“El asunto comenzó cuando el servicio de vigilancia de fronteras de Estados Unidos (CBP) violó la ley al no notificar al Congreso en un plazo de 24 horas que Jakelin había muerto bajo su custodia”, afirmó Castro.



Según Castro, durante el trayecto desde el lugar donde fueron detenidos los migrantes hasta Lordsburgh, un recorrido de 94 millas (151 kilómetros), no había nadie a abordo del vehículo que pudiera darle ningún tipo de auxilio médico.



En la mañana del 7 de diciembre, cuando el estado de la menor se agravó, la niña tuvo que ser trasladada por una ambulancia aérea a un hospital de El Paso, en Texas, donde murió.



El Departamento de Seguridad Interior (DHS) anunció que realizará una investigación por la muerte de la niña y que los resultados se presentarán al Congreso y serán públicos.



Esta tragedia se produce en un momento en que en Estados Unidos hay casi 15 000 menores extranjeros no acompañado a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Según las estadísticas estos niños pasan en promedio 60 días en estos centros.