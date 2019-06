Abogado denuncia supuestos movimientos inusuales de exasesora legislativa

LEA TAMBIÉN

La mañana de este viernes 14 de junio del 2019 se conoció una denuncia de supuestos movimientos inusuales que habría realizado una exasesora legislativa.

El denunciante es el exasesor Lenín Rodríguez, quien en enero pasado dio a conocer presuntos cobros indebidos y desvío de fondos al interior de la Asamblea Nacional.



En el nuevo caso, Rodríguez dice que la exasesora movió USD 2,3 millones en inversiones, entre el 2011 y el 2017. Además, asegura que eso no está justificado.



Rodríguez se presentó con su abogado Luigi García. El jurista hace referencia a un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en el que estaría registrado este “movimiento inusual”.



Según Rodríguez, como funcionaria pública, la exasesora no podía haber movido tanto dinero e indica que no puede justificar, por ejemplo, los USD 687 000 en movimientos bancarios o depósitos por USD 309 000.



García manifiesta que su cliente, Lenín Rodríguez, aún no ha sido incluido en el programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía por la denuncia de enero.



Indica que la medida es necesaria, pues tiene una “sospecha de seguimiento” a las actividades que realiza su defendido.