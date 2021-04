¿Cómo denunciar las fiestas clandestinas que durante la pandemia se realicen en una propiedad privada?

En medio de la crisis sanitaria del covid-19 en el país, las fiestas clandestinas no se detienen. Durante el feriado de Semana Santa, en el ECU-911 se reportaron 342 casos. Según esa entidad, las reuniones aumentaron un 49% en comparación con las reportadas durante el feriado de Carnaval.

La Policía confirma que cuando las reuniones se realizan en viviendas o conjuntos privados, los uniformados no pueden ingresar y suspenderlas, pues no cuentan con órdenes de allanamiento.



En esos casos, los policías dicen que solo acuden al lugar y desde la calle piden al organizador que cancele el evento y que los asistentes se retiren.



Según la Policía, en estas reuniones sociales se consumen bebidas alcohólicas, se incumplen las medidas de distanciamiento social y los asistentes no usan mascarillas.



Estos eventos se han registrado pese a que el presidente Lenín Moreno decretó toque de queda desde el 2 al 9 de abril del 2021 en Azuay, Guayas, Pichincha, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Loja y Santo Domingo de los Tsáchilas.



Dentro del estado de excepción también se restringe la libertad de asociación y reunión. Los eventos de aglomeración masiva están completamente prohibidos en estas ocho provincias.



La Policía recomienda a las personas cuatro mecanismos para denunciar una fiesta clandestina en un espacio privado.



1.- Se debe llamar al ECU-911 y especificar la dirección exacta de la reunión.



2.- También se puede denunciar el hecho a través de un chat comunitario.



3.- Lo puede hacer en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) más cercana.



4.- Otra opción es alertar a través de redes sociales y etiquetar a la Policía.