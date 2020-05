Ciudadano señala al jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por supuesto atentado; directivo rechaza la acusación

LEA TAMBIÉN

En Twitter se hizo viral un video grabado por el ciudadano Christian Petersen, en el que menciona haber sido víctima de un supuesto atentado en su contra. Dijo que colocaron una bomba en su vehículo y responsabilizó del hecho al jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG), Martín Cucalón.

“Acaban de colocar una bomba en mi vehículo. Responsabilizo directamente a Martín Cucalón, no es la primera intimidación que realiza. Esto sucede cinco días después de que puse la denuncia por un acto de corrupción por la compra de mascarillas e insumos médicos en el Cuerpo de Bomberos”, señaló el ciudadano. El 20 de mayo de 2020, también en su cuenta publicó documentos de la denuncia que presentó en la Contraloría sobre la compra.



En abril del 2019, el mismo ciudadano interpuso una acción de acceso a la información pública, en contra de Cucalón, según consta en la página de la Función Judicial. El proceso se extendió hasta octubre de ese año.

Acaban de poner una bomba en mi vehículo parqueado, 6 días después que puse la denuncia por corrupción en Bomberos Guayaquil, responsabilizó al Sr. Martín Cucalon por mi integridad y la de mi familia @VillaFernando_ @FiscaliaEcuador @HectorYepezM @aguschmer @fabriciovelav pic.twitter.com/zp83m0TWw2 — Christian Petersen (@cpetersenec) May 25, 2020

Cucalón se defendió de la acusación mediante un comunicado que se publicó en la cuenta de Twitter del BCBG, la mañana de este lunes 25 de mayo de 2020.



“Jamás me he visto involucrado en actos que no tengan que ver con la defensa del bienestar ciudadano y no permitiré que mi nombre sea calumniado y utilizado en presuntos actos de intimidación, por un individuo inescrupuloso”, reza el comunicado.



El funcionario también interpuso una denuncia en contra de Petersen, en el 2019. La demanda por calumnia, se tramitó desde septiembre y el último evento registrado en la función judicial se realizó el 11 de marzo de 2020.