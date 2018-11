Con demostración de explosión, Policía presentó campaña contra la pirotecnia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un local clandestino de venta de juegos pirotécnicos elaborado con cartón explotó. El fuego quemó el rostro y el brazo de un maniquí que fue colocado por agentes de la Policía para demostrar los daños que puede causar la manipulación de pólvora.

La demostración formó parte del lanzamiento de la campaña 'No quemes tus sueños', de la Policía Nacional. El evento se realizó mañana de este miércoles 28 de noviembre en las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), ubicado en el kilómetro 17 de la vía Guayaquil - Santa Elena.



Cerca de 100 estudiantes de cinco colegios del Puerto Principal acudieron al evento. Tanya Varela, comandante zonal de la Policía, habló con los adolescentes de 13 y 16 años. Los aconsejó para que no manipularan juegos pirotécnicos y no compren los explosivos en sitios clandestinos.



La campaña comprende una etapa de prevención en la que se busca difundir los peligros del uso de explosivos. También una de control en la que se ejecutarán operativos de decomisos en todo el país. “Como Policía queremos prevenir accidentes fatales por el mal uso de la pólvora. No dañen sus momentos familiares, no quemen sus navidades”, expresó Varela.



Según la Policía, entre finales de 2017 e inicios de 2018 se registraron a escala nacional 96 casos de mutilaciones por pirotécnica. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública maneja una cifra de 209 heridos moderados (con quemaduras o amputaciones) reportados en el país durante el mismo período.



Los estudiantes observaban con detalle la demostración del equipo Antiexplosivos del GIR. En el estacionamiento del cuartel, los agentes pusieron una cinta amarilla de peligro y aislaron el área dónde fue la detonación controlada.



Luego de ese acto los uniformados realizaron un espectáculo acrobático con los canes amaestrados de la Policía. Los estudiantes disfrutaron al ver cómo los perros caminaban en dos patas y saltaban por aros. También visitaron una carpa en la que los agentes exhibieron los equipos especializados que usan para detectar explosivos y desactivar bombas.



Desde 2005 hasta lo que va del año, el GIR se ha incautado un total de 151 toneladas de explosivos en el país. En su mayoría se trata de camaretas.