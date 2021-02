La demora en la instalación de mesas complicó el proceso, según Participación Ciudadana

La demora en la instalación de las mesas complicó el trabajo que realizan los observadores nacionales e internacionales, informó este 7 de febrero del 2021 la Corporación Participación Ciudadana (PC) en su informe de la apertura del proceso electoral. Esta organización realiza un seguimiento de las elecciones que se realizan en el país.

Según la entidad el 91% de las juntas observadas abrieron entre las 07:00 y 08:00. Estaba previsto que este proceso inicie a las 07:00, pero esto no ocurrió, porque en ciertos casos los integrantes de las mesas no se presentaron y se tuvo que reorganizar la instalación de estas con suplentes.



Esto generó también molestia en los votantes que esperaron “por mucho tiempo” afuera de los recintos, precisó PC.



En la apertura de esta jornada, PC identificó también que no estuvieron presentes todas las organizaciones políticas. Y otros, en cambio, enviaron a sus delegados. Sin embargo, no se cumplieron a cabalidad con las medidas de bioseguridad.



Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, mencionó que estos hechos fueron advertidos en los reportes emitidos por los más de 500 voluntarios que participan en la observación de este proceso.



PC informó también, que sus voluntarios, están supervisando si se cumple con las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades electorales para este proceso que se desarrolla en medio de una pandemia por el covid-19.



Así, se ha determinado que el 89% de los votantes ha llevado su propio esfero, en un 95% de los recintos se ha cumplido el distanciamiento social y en el 32% de estos establecimientos se contó con señalética e información.



En la observación de este proceso electoral participan alrededor de 2 134 observadores nacionales y 225 observadores internacionales. Entre los acreditados están la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Corporación Participación Ciudadana, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, el Observatorio Ciudadano de Control Electoral y otros.