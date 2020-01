Demócratas califican de ‘farsa’ la primera jornada de juicio político a Donald Trump

LEA TAMBIÉN

El líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, calificó este miércoles 22 de enero del 2020 de "farsa" la primera jornada del juicio político al presidente del país, Donald Trump, después de que los republicanos rechazaran las doce enmiendas presentadas por la oposición.

"Si hay una cosa que aprendimos fue que el líder (de la mayoría republicana, Mitch) McConnell y los republicanos no quieren un juicio político justo que tome en cuenta todas las pruebas", dijo Schumer en una rueda de prensa antes del inicio, a las 13:00 hora local, de la segunda jornada del conocido en inglés como "impeachment".



"Al final de la noche, cada senador republicano rechazó las enmiendas que pedían la comparecencia de testigos y documentos -agregó-. Esto revela la farsa en que los republicanos están participando".



La sesión del martes -la primera del proceso de destitución- demostró la solidez del bloque republicano, que goza de mayoría absoluta en la Cámara Alta pese a que tan solo necesita mantener un tercio de los votos para absolver a Trump de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso de los que le acusan los demócratas por sus presiones a Ucrania.



Si los republicanos pretendían un juicio rápido desde el inicio, Schumer emprendió una estrategia dilatoria con la presentación de una docena de enmiendas para modificar la propuesta de reglas que regirán el proceso planteada por los republicanos, cuyo debate se alargó durante 13 horas.



Las reglas se aprobaron finalmente este miércoles cerca de las 02:00 hora local tras rechazar enmiendas que pedían, por ejemplo, la comparecencia del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, del jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y la inclusión de documentos del Pentágono y del Departamento de Estado.



Para Schumer, "lo más bajo de esto es que lo único que el público estadounidense va a ver es a los senadores republicanos votando contra un juicio político justo con pruebas".



El martes "fue un día y una noche negros para el Senado y en consecuencia el impeachment empieza con una nube", advirtió.



También criticó la actuación de los conservadores la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, que se enfrentó a Trump en las elecciones de 2016: "La semana pasada, cada senador juró impartir justicia imparcial de acuerdo a la Constitución y las leyes en el juicio político al presidente", tuiteó.



"Anoche, los senadores republicanos emitieron un voto tras otro para bloquear pruebas y testimonios. El pueblo estadounidense se merece un juicio político real, no un encubrimiento", lamentó.



La de este martes fue el preludio de una dinámica que se repetirá previsiblemente a lo largo del proceso en la Cámara Alta, guiado por el partido del presidente y abocado a acabar en su absolución a no ser que se produzca un improbable aumento del apoyo público al "impeachment" que obligue a algunos senadores republicanos a cambiar su voto.



El juicio político se basa en dos cargos, los de abuso de poder y obstrucción al Congreso, relacionados con las presiones de Trump a Ucrania para que investigara a uno de sus posibles rivales en las elecciones de 2020, el exvicepresidente Joe Biden.