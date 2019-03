¿Quiénes son los dos hombres que plantearon una acción judicial por el audio de la Asamblea y el caso INA?

LEA TAMBIÉN

Un día después de que la jueza Raquel Herrera aceptara una demanda interpuesta por Felipe Ogaz y Richard González para que se investigue el caso INA, la ministra del Interior, María Paula Romo dice que esta es una maniobra política.

Un poco después de este pronunciamiento, los demandantes, Felipe Ogaz y Richard González dijeron que no tienen intereses de ese tipo ni se definen como correístas.



“Ha sido público mi rechazo a ese régimen (de Rafael Correa) a partir de que le metieron sus manos al Yasuní”, dice Ogaz en una entrevista que este Diario le realizó este 20 de marzo del 2019.



“Soy antropólogo, actualmente estudio historia en Flacso. Fui miembro de la Comisión que intentó revocar al alcalde (de Quito) Mauricio Rodas y ahora solo quiero que se explique por qué no se investiga”, indica. Se refiere al tema de la compañía INA Investment, supuestamente vinculada con la familia del presidente Lenín Moreno.



Ogaz también es una de las personas que ha impulsado iniciativas antitaurinas a través de la organización Diabluma.



El 25 de noviembre del 2012, este Diario publicó que el Gobierno de Correa tiene en los Diabluma a un grupo de activistas afines.



En ese entonces, Ogaz admitió que votará por la reelección del presidente Rafael Correa y a favor de los asambleístas de Alianza País. Era un convencido de que esa era “una oportunidad para América Latina”.



Ahora advierte que no es correísta y que el único interés es que la Asamblea Nacional indague el caso INA. “Ese es el único interés que a nosotros nos motiva”.



Richard González también manifiesta que no es correísta. La tarde de ayer, martes 19 de marzo del 2019, circuló en redes sociales documentos que mostraban que él trabajó en el Ministerio del Interior, en el anterior gobierno.



Él asegura que laboró seis meses en la Coordinación Jurídica del Ministerio del Interior (entre noviembre 2014 y mayo del 2015). “Tuve mis diferencias, renuncié y me fui”.



Advierte también que fue asesor de la vocal Angélica Porras en el Consejo de la Judicatura Transitorio. Ahora concursa para el Tribunal Contencioso Electoral.



“Soy de Loja, pero me han acusado de correísta aquí y allá. Pero los correístas también me acusan”, asegura.



Entre tanto, Romo indicó que en la demanda de Ogaz y Rodríguez no se establece cuál fue el derecho violado ni cuál es la falta cometida. “En realidad creemos que es una maniobra de los denunciantes. Se pide que la jueza se pronuncie sobre la violación que habríamos cometido 152 personas, pero no se deja claro el derecho que se ha violado”.