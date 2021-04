Más demanda de transporte interprovincial para viajes cortos en terminales terrestres de Quito

Los espacios exteriores de las boleterías de las 102 cooperativas que operan desde la terminal Quitumbe, en el extremo sur de Quito, estuvieron congestionados de pasajeros la mañana de este sábado, 10 de abril del 2021.

Pasadas las 11:00, en los cubículos de las rutas Sierra Centro-Sur se notaban largas filas de usuarios que pugnaban por trasladarse, sobre todo, a Latacunga, Ambato y Riobamba.



Abelardo Morales, oriundo de Latacunga, compró un boleto para su ciudad. Contó que siente temor de viajar, por primera vez, en transporte público, pero que se arriesgó porque el trayecto es corto y con aplica las medidas de bioseguridad aspira que no le pase nada.



Pablo Cruz, de Transporte Aerotaxi, confirmó que la ocupación para Santo Domingo es del 100%, al punto de “no tener unidades para que salgan los usuarios desde la terminal de Quitumbe”. Agregó que “la afluencia de viajeros para Esmeraldas o Guayaquil está muy baja”.



Este sábado se habilitaron las 76 boleterías de la terminal y se espera que, para la noche, la demanda sea para los destinos más largos, tipo Guayaquil, Manta y Tulcán. De aquello dio cuenta Ricardo Salvador, director de Terminales y Peaje.

Adicionalmente se trata de mantener el distanciamiento, aunque esto último no se evidenció en la mañana de este sábado. Los pasajeros iban y venían sin mayor dificultad y sin la separación recomendada. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



Agregó que todos los protocolos de bioseguridad se aplican desde septiembre pasado, cuando se iniciaron las operaciones en la terminal. Y hay controles de temperatura en los puntos de acceso, cámaras térmicas y la desinfección de todas las unidades de transporte interprovincial.



Salvador confirmó que ese detalle es muy complicado de cumplir, pues en un día solo en Quitumbe se movilizan miles de personas. Solo este viernes 9 de abril, desde esta terminal se registró 15 750 pasajeros. Antes de la pandemia, un día normal se movía 18 000 personas en Quitumbe.



Frente a la primera vuelta electoral, anotó Salvador, los viajes aumentaron. Un día antes del 6 de febrero, en Quitumbe, se movieron 10 500 personas.



En estos momentos no hay ninguna restricción y las unidades se movilizan a toda hora, por eso el funcionario de las terminales que se viaje con todas las medidas de seguridad, que no se lo hagan con niños. Y si lo hace, que usen las mascarillas.



Sin embargo, en las boleterías los niños corrían sin mascarillas. Y no había el distanciamiento sugerido para evitar al covid-19.