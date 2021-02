Las rosas y chocolates, con gran demanda en Guayaquil por San Valentín

Los arreglos florales, chocolates y globos ganan espacio en las principales avenidas de Guayaquil a propósito de la celebración de San Valentín, este 14 de febrero del 2021.

Uno de los sitios más concurridos este día, en la urbe porteña, fue el mercado de Flores, junto a las Salas de Velación, de la Junta de Beneficencia. Decenas de ciudadanos llegaron al sitio para adquirir un detalle para regalar a sus amigos y parejas sentimentales.



Los precios de los arreglos florales oscilaron entre USD 6 y 30, de acuerdo al tamaño y tipo de detalle. Unos incluían un vino y hasta peluches.



Mónica Columbus es una de las vendedoras del mercado. "Se está moviendo un poquito el negocio, la mayor demanda es de rosas rojas, la gente está comprando para regalarle flores a sus esposas e hijas, también para las madres".



Mientras, Juan Mera, comerciante, contó que se ha superado la expectativa en las ventas. Hasta el mediodía del domingo registró ventas superiores a un 70% respecto a los días previos.



"Pensamos que no sería bueno por la crisis económica y la pandemia, pero vemos que la gente sí ha respondido a esta fecha especial, no nos podemos quejar".



Uno de los compradores fue Juan Solorzano. El joven de 26 años compró un arreglo floral en USD 23. El detalle era para su enamorada, con quien inició una relación hace cuatro meses.



"Los precios están bastante buenos, me tocó negociar para lograr una rebaja, pero es interesante la infinidad de detalles que hay", comentó.



En tanto, en avenidas como la 8 de Octubre, Las Américas, Juan Tanca Marengo y Francisco de Orellana se registró una alta presencia de vendedores informales, quienes vendían globos y otros detalles, desde USD 1.



En uno de los semáforos estaba Lina Duarte, quien decidió trabajar para generar ingresos. "Yo soy una mujer sola, con dos hijos, necesitaba trabajar en algo y gracias a Dios se está vendiendo".

En tanto, las icónicas letras de Guayaquil, en el Malecón Simón Bolívar, cambiaron sus colores, esta vez para celebrar el mes del amor y la amistad. Desde ayer, 13 de febrero, las letras gigantes tienen un diseño alusivo a San Valentín. Pará la celebración se abrió al Mercado del Río, patio de comida y otras áreas del lugar.