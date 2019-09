La demanda en 4 parqueaderos aumentó en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En los dos primeros días desde que entró en vigencia la restricción Hoy no circula, 1 555 automotores ocuparon los estacionamientos de borde municipales, cuyos horarios de atención se ampliaron desde las 04:00 hasta las 21:00.

Hugo Vallejo, gerente de Terminales y Estacionamientos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), dice que los parqueaderos tienen capacidad para albergar hasta 1 020 carros por día. Acota que la demanda subió, frente al registro de autos reportado en junio, julio y agosto del 2019.



En total, en los dos primeros días de esta semana, el de Carapungo receptó 131 autos, mientras que los de El Condado, Cuscungo y Zámbiza tuvieron 382, 291 y 751, respectivamente.



Este Diario hizo un recorrido y observó que el estacionamiento de Zámbiza es el que alberga más autos. La mañana del martes 10 de septiembre del 2019, Marisol Suárez salió de su casa en la Mitad del Mundo, tomó la ampliación de la avenida Simón Bolívar y dejó su auto allí, para luego realizar trámites. “Al regreso tomamos un bus que caminó rápido. Ha sido una buena alternativa el Hoy no circula, mejoró la fluidez”, señala.



Otros usuarios piden que se mejoren las condiciones en Zámbiza. “Es un canchón de tierra que levanta mucho polvo”, indica Rodrigo Granda.

Jorge Campos, otro usuario, sostiene que hay árboles en la parte posterior que se pueden caer. “Toca esperar 15 minutos para que llegue un bus. Las unidades se demoran mucho”.



Los conductores que arriban desde las 04:00 en adelante coinciden en que tienen dificultades para conseguir transporte, pues los buses aparecen desde las 06:45 en adelante.



Algunas personas incluso contratan taxis para trasladarse desde allí. Lo mismo ocurre en Cuscungo. La mañana de ayer, taxis informales esperaban en las afueras del recinto. Uno incluso ingresó al sitio para buscar clientes.



Allí se indicó que pocos autos acceden a las 04:00. A partir de las 06:30 en adelante aumenta el flujo.



Marco Moya llegó desde Sangolquí. “El de Cuscungo es más organizado que el de Zámbiza, que también he visitado”. Considera que el primero brinda mayores facilidades de movilización, porque allí es más fácil conseguir un bus para viajar al centro de la ciudad.



El parqueadero de borde de El Condado estaba casi copado la mañana del martes. Un guardia registraba el ingreso y anotaba las placas. El electricista Jaime Lugmaña llegó en su Chevrolet Grand Vitara, con herramientas.



Asegura que le perjudicó el Hoy no circula en su trabajo, porque diariamente transporta equipos. “No puedo adquirir otro automóvil por la crisis, pienso comprarme una motocicleta”, cuenta.



Vallejo manifiesta que actualmente se trabaja en mejorar la infraestructura. Por ejemplo, una parte del estacionamiento de Zámbiza se ha pavimentado y se prevé hacerlo completamente. También se arreglaron las condiciones de la parada y la señalética.



A futuro, se busca construir los cerramientos en Zámbiza y mejorar la iluminación de los otros estacionamientos. Asimismo, se evalúa si se van a abrir otros espacios para los vehículos que no pueden ingresar a la urbe. Fundeporte, en el sur, es una de las opciones, pero eso depende del incremento de la demanda.