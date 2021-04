Alta demanda de cédulas en el Registro Civil del sur de Quito

Desde antes de las 06:00 de este sábado, 10 de abril del 2021, los alrededores del Registro Civil de la Plataforma Gubernamental del Sur, ubicado en el sector de Quitumbe, estuvieron congestionados con ciudadanos que necesitan renovar sus cédulas de identidad, un día antes de la segunda vuelta electoral.

Días atrás, las autoridades anunciaron horarios extendidos de atención, con el fin de que obtengan este documento y puedan sufragar.



La atención arrancó a las 06:00 y se prolongará hasta las 20:00; mientras que el domingo se prevé hacerlo desde las 08:00 hasta las 13:00. Ese horario extendido es exclusivamente para renovación de la cédula.



A medida que avanzaba la mañana, cerca de las 10:00, las filas se acortaban. A pocos metros de ingresar por la puerta principal del Registro Civil estaba Elizabeth Reyes, moradora del sector de Chillogallo. La mujer de 38 años estaba tranquila porque “la fila estaba avanzando, yo me imaginaba que mínimo al mediodía iba a poder entrar a hacer el trámite”.



Contó que se le perdió la cédula en su casa, pues hace unos días que se cambió de casa y entre tanto desorden no entró el documento con el que puede sufragar. Y agregó, “no es que he dejado todo para el último, yo sí son previsiva con mis cosas y mala suerte que se perdió el documento”.



Junto a ella estuvo su vecina, Paty Jiménez, también de Chillogallo. A ella, en cambio, le robaron -hace un día- la cartera con su cédula y “de ley tengo que votar porque no tengo dinero para pagar la multa de USD 40”.

La atención en el Registro Civil de la Plataforma Gubernamental del Sur arrancó a las 06:00 y se prolongará hasta las 20:00, de este sábado 10 de abril. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO



Agregó que “en esta pobreza no puedo darme el lujo de pagar esa multa, encima que no se tiene trabajo me tocó reunir los últimos centavos para venir a sacar la cédula”, agregó Jiménez. El costo por renovar el documento es de USD 16.



Cada hora, los guardias que controlaban el espacio permitían el paso a grupos de 80 a 100 personas. De allí que, según datos de esa oficina del Registro Civil, a las 10:30 ya habían atendido a 400 turnos.



Los ciudadanos pudieron acceder a la renovación de la cédula sin agendamiento previo y en las agencias de la institución que disponen de centros de impresión; en el caso del Distrito Metropolitano de Quito se activaron, además de Quitumbe, la de Iñaquito, San Blas, Rumiñahui, Calderón y Tumbaco.



Pese a la recomendación de las autoridades, de ir exclusivamente la persona que va a realizar el trámite, entre las filas se notó la presencia de pequeños y sin las mascarillas. Iván Torres, morador de Santa Rita, acudió con su esposa e hija: “decidí venir en familia para que salgan un ratito del encierro que la pandemia nos obligó”.

Pasadas las 11:00, la jornada siguió sin novedad, solo una confusión de una adulta mayor que, junto con su hijo, acudió a renovar su cédula. La molestia que tuvieron fue porque no les atendieron en la oficina del Registro Civil, pues allí le recordaron que está vigente la disposición del CNE, incluida en el artículo 12 del Código de la Democracia, por el cual es factible sufragar con un documento de identidad caducado.