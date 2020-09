El delincuente italiano 'Johnny el Gitano' se escapa de prisión por cuarta vez

LEA TAMBIÉN

Giuseppe Mastini, de 60 años, apodado 'Johnny el Gitano', se escapó de prisión por cuarta vez en su larga carrera criminal aprovechando un permiso de salida de la cárcel, indicó el lunes 7 de septiembre del 2020 una fuente policial.

Mastini, que aterrorizó Roma en los años 1980, estaba encarcelado en una prisión de alta seguridad en la isla de Cerdeña desde julio de 2017 y el pasado sábado al mediodía no volvió a su celda después de un permiso de salida.



Se puso en marcha un aviso de búsqueda en todo el país para encontrar a este preso, condenado a cadena perpetua.



Un sindicato de policías italiano pidió un cambio en las reglas de salida, exigiendo la eliminación de los permisos para los delincuentes que ya han huido de prisión.



Mastini, originario de la provincia de Bérgamo (norte de Italia) , se instaló en los años 1970 en Roma con su familia de gitanos “sinti” y a los once años perpetró su primer asesinato, según la agencia Ansa.



Su primera fuga se remonta a 1987, cuando no regresó a la cárcel. Durante su huida de dos años, perpetró numerosos delitos como robos, la toma de una niña como rehén o el asesinato de un policía.



También fue convocado en la investigación del asesinato del director de cine Pier Paolo Pasolini.



'Johnny el Gitano' también escapó de la cárcel de Fossano (región de Cuneo, norte de Italia) en junio de 2017, utilizando el mismo procedimiento. Un permiso otorgado en 2014 también estuvo lleno de irregularidades.