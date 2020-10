Delfín Quishpe rindió su versión en la Fiscalía de Chimborazo acompañado de comuneros

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Delfín Quishpe, alcalde de Guamote, llegó la mañana de este miércoles 21 de octubre del 2020, al edificio de la Fiscalía de Chimborazo para rendir su versión libre. Él es investigado por un presunto delito de peculado por la compra de insumos de limpieza con supuesto sobreprecio y tiene una prohibición de enajenación de bienes y salida del país por un presunto tráfico de influencias.

Quishpe llegó acompañado de decenas de personas que sostenían carteles y gritaban consignas para que no continúe el proceso contra el alcalde. Sus simpatizantes vestían ponchos rojos y sombreros, la vestimenta tradicional de las comunidades de Guamote.



“Por culpa de las dos personas que hicieron esta denuncia las obras en Guamote están paralizadas (…) Pero les agradecemos que hayan hecho esta denuncia, porque así sabemos quiénes son para deslindarles, por ser antiprogreso”, dijo Quishpe.



Él se dirigió a sus acompañantes desde una camioneta de doble cabina equipada con parlantes. “El apoyo de la gente no es para una persona, es para la administración porque en Guamote se están haciendo obras”, dijo Quishpe.



La fiscal del caso, Mayra Moreno, recibió la versión voluntaria del Alcalde, pero no hizo pronunciamientos públicos sobre su declaración. La investigación por el presunto delito de peculado está en curso desde junio pasado, cuando agentes de la Fiscalía allanaron las instalaciones del Municipio de Guamote.



La Fiscalía también formuló cargos por el presunto delito de tráfico de influencias. El proceso está en curso y la Corte de Justicia de Chimborazo emitió medidas cautelares que le impiden salir del país y se prohibió la enajenación de sus bienes.