Delegaciones de indígenas y campesinos de la Sierra Centro se alistan para unirse a la marcha por la paz

Las delegaciones de los movimientos indígenas de Cotopaxi, Bolívar y Tungurahua se alistan para sumarse a la denominada “Marcha por la paz’ que llegará a las ciudades de Riobamba el sábado 20 y Ambato el domingo 21 de febrero del 2021. Los dirigentes se encuentran a la espera de lo que resuelva en las próximas horas en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), Leonidas Iza, anunció que por “responsabilidad” y por la pandemia del covid-19 no movilizará a sus bases a la ciudad de Quito el próximo martes 23 de febrero.



El dirigente indígena indicó que se realizará “acciones en territorio y delegará a compañeros de la organización para que acompañen en el proceso de transparencia” que solicita el candidato presidencial Yaku Pérez.



El pedido de movilizaciones lo anunció la dirigencia de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) “para defender la democracia en el país”.



Anunció las resoluciones al canal de televisión de la organización indígena luego de finalizada la asamblea provincial del MICC y del Consejo de Gobierno del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik de la provincia este miércoles 17 de febrero del 2021.



“Vamos a hacer un trabajo de fortalecimiento en las comunidades, ratificamos la unidad de las estructuras organizativas comunitarias y rechazamos el proceso y supuesto acuerdo de reconteo de votos”, dijo Iza.



Otra de las resoluciones aprobadas por unanimidad por los dirigentes indígenas fue desarrollar la asamblea provincial para evaluar el proceso electoral en la provincia de Cotopaxi. La reunión se desarrollará el próximo 12 de marzo.



En Bolívar, las organizaciones de segundo grado y el Movimiento Pachakutik se reunirán en las próximas horas para analizar y definir el apoyo a la movilización. No descartan que una delegación vaya hasta Ambato y se sume a la caminata.



Gilberto Talahua, presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Bolívar, explicó que deben cumplirse los acuerdos decididos durante el dialogo entre los candidatos Yaku Pérez y Guillermo Lasso en el CNE.



“Hay un sentimiento de malestar en las organizaciones de la manera como se está burlando la voluntad del pueblo e incluso hay acuerdos plateados. Vemos que no hay una seriedad de parte del candidato Lasso y de los vocales del CNE”, dijo el dirigente.



Indicó que hace tiempo vienen luchando por la transparencia y la honestidad, es por eso que el país se expresó claramente en las urnas el domingo 7 de febrero, sin embargo no se respetó la voluntad del pueblo.



El Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT) también se sumará a la marcha con una delegación si en el Consejo Nacional Electoral no se llega a un acuerdo.



Segundo Poalasín, presidente de la entidad, afirmó que están en reuniones permanentes y pendientes del accionar del CNE en las próximas horas sobre el acuerdo de abrir las urnas y realizar el conteo voto a voto. “Estamos organizándonos para que delegación viaje a Quito acompañando a la caravana que viene desde Loja, pero adoptando las medidas de bioseguridad para evitar contagiarse de covid-19, es por eso que solo una delegación se trasladará a Quito”.