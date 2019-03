Delegación Provincial Electoral del Guayas suspende sesión de escrutinios hasta la mañana de este 25 de marzo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Junta Provincial Electoral del Guayas, Julio Candell, suspendió la sesión permanente de escrutinios de la provincia sobre las 1:30 de la madrugada de este lunes 25 de marzo del 2019. La sesión extraordinaria había iniciado a las 17:00 en el auditorio de la delegación, en el norte de Guayaquil, con el escrutinio de las papeletas del proceso Voto en Casa y de Personas Privadas de Libertad (PPL).

La sesión se reinstalará sobre las 8:00 o 9:00 de la mañana de este lunes. "Suspendemos al no existir actas ni reportes de actas porque no tenemos el insumo necesario para proceder con las aprobaciones", indicó Candell.



Se tenían estimados alrededor de siete horas de escrutinios en los recintos electorales, dijo. "Toda la logística de repliegue del material a la Delegación se realiza al término de todo el proceso y recién están los camiones y las patrullas en el operativo para el repliegue de los kits electorales".



En la delegación esperan en la madrugada por las actas de transmisión, que ya han sido cargadas en el sistema, y que la Junta Electoral Provincial requiere de forma física para validar y aprobar.



En Guayaquil en la dignidad de Alcaldía se había alcanzado a procesar el 50% de las actas de escrutinio, informó la delegación.



"Por momentos la página web no está cargando de manera acelerada, tenemos informes de esto se debe a la gran cantidad de información que se está transmitiendo esta noche, pero con el transcurso de las horas podremos recuperar la velocidad natural del sistema", informó Candell.



Se reportaron incidentes durante las votaciones en Juján y en Daule pero la Junta Provincial espera por los informes de las Fuerzas Armadas.



"Lo que le puedo adelantar es que no existe ningún cantón de la provincia en que una urna haya sido afectada al punto de la pérdida o de la quema de votos", dijo el Presidente de la Junta Electoral del Guayas del Consejo Nacional Electoral (CNE).