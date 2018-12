Gritos y empujones en Delegación Electoral de Pichincha, en víspera de cierre de inscripciones

LEA TAMBIÉN

Entre gritos y empujones transcurrió esta tarde la inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales en la Delegación Electoral de Pichincha.

A las 15:00 de hoy, jueves 20 de diciembre del 2018, acudieron decenas de simpatizantes de Alianza País junto a los candidatos para alcaldes, concejales y juntas parroquiales de Cayambe, Pedro Moncayo, Rumiñahui, Mejía, Pedro Vicente Maldonado, y Los Bancos.



René Espín, directivo de la organización política, manifestó que hasta este viernes, cuando vence el plazo para este proceso, el movimiento decidirá si lo postula a la Prefectura de Pichincha.



A diferencia de otros comicios, el dirigente reconoció que AP atraviesa una crisis. A diferencia de otros grupos, no los acompañaron directivos nacionales de la agrupación política.



En la Asamblea, María José Carrión le dijo a este Diario "no voy a candida de nada" y se negó a hacer más comentarios. A pesar de que semanas atrás un sector del oficialismo y hasta los taxistas impulsaban su precandidatura.



Casi a la misma hora llegó Unidad Popular para inscribir las candidaturas a concejales para Quito: Natasha Rojas (centro), Carlos Castellanos (sur), Francisco Rojas (norte) y Marco Cadena (ruralidad).



Se generó una aglomeración en el acceso a la Delegación pues a esa misma hora llegaron Mario Maldonado y Álex Jácome para inscribirse de candidatos a Prefecto de Pichincha y Alcalde de Quito por la lista 7, respectivamente.



Cerca de las 17:00 arribó al sitio el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, para acompañar la inscripción de Diego Salgado como candidato a la Prefectura de Pichincha por el Partido Social Cristiano.



La última en llegar fue la exasambleista Paola Vintimilla, candidata a la Alcaldía de la capital. Vintimilla no llegó junto a Salgado, como otros candidatos, lo que llamó la atención a los simpatizantes del PSC.



En el sitio también estuvo Fernando Flores, asambleísta de Creo, quien afirmó que quiso saludar con su amigo Diego Salgado.