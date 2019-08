Deisy Chalán fue reportada como desaparecida en Quito

LEA TAMBIÉN

Deisy Gabriela Chalán Velasco, diagnosticada con esquizofrenia, fue reportada como desaparecida en Quito. La mujer, de 31 años, no había tenido complicaciones con su enfermedad hasta el pasado miércoles 21 de agosto de 2019, relata Andrea Cuero, una amiga de la infancia.

"Ella hacía su vida normal, pero no había presentado este cuadro de perder la conciencia totalmente", asegura Cuero. El miércoles, Deisy sufrió una descompensación cuando se encontraba con su madre en una farmacia frente a la Plaza de Toros, en las avenidas Amazonas y Tomás de Berlanga, en el norte de Quito.



Una vez que salieron de la farmacia, la mujer corrió. En la noche, la madre recibió una llamada. Era su hija, le decía que se iría a dormir en casa de una amiga, en el sur de Quito. "No sabemos qué amiga es".



Deisy y Andrea tienen un grupo de amigas de la época del colegio. Andrea cuenta que, dentro de aquel círculo social, Deisy pidió posada en casa de una de sus amistades en común, en Carcelén. "Se supone que ella iba a llegar y nunca llegó, mientras que a la mamá le dijo que se iba al sur", cuenta.



Andrea asegura que "estuvo hasta las 00:00 (del jueves) conectada en el Facebook". En sus mensajes había "incoherencias". Dice que, junto a sus amigas, fueron a casa de Deisy para cuidar de su gato. "La dueña de casa nos dijo que hace tres días que ella no llegaba".



"Nos llamaron al mediodía de ayer, de Conquito (la Agencia de Promoción Económica del Municipio) a decir que ella estaba durmiendo en las instalaciones del lugar (sur de la ciudad). Que ella se había colado en una oficina y estaba durmiendo en el mueble. Se presentaba extraña. Se levantaba, se acostaba".

Así, llegó al lugar una camioneta del Patronato San José. "Como no se había puesto todavía la denuncia", cuenta Andrea, "alegan que no se la podía rescatar y que ella corrió".



"Fuimos a poner la denuncia ayer (jueves 22 de agosto de 2019) en la Dinased". Luego, fueron a Fiscalía y volvieron a la Dinased para que se asigne un agente al caso. En el último testimonio que alcanzaron a recoger, personas han reconocido a Deisy con la misma licra negra con la que vestía el día de su desaparición, pero descalza y con una chompa negra con la leyenda: "Seguridad", con letras rojas. Según versiones, habría tomado un bus hacia el sur de Quito.



Deisy es de contextura gruesa, tiene ojos cafés y el cabello teñido de rojo. Mide aproximadamente 1,60 metros y pesa alrededor de 130 libras. Si usted ha visto a alguna persona con similares características, puede comunicarse al 1800 DELITO (33 54 86) para reportar el avistamiento.