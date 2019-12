La definición del salario básico del 2020 sigue en suspenso

LEA TAMBIÉN

Sin acuerdos terminó la reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) en la que se volvió a analizar el salario básico unificado (SBU) para el 2020.

La cita, que fue la continuación de la primera jornada suspendida la semana pasada, empezó cerca de las 17:00 de este lunes 23 de diciembre del 2019 y terminó a las 18:00.



Luego del encuentro los delegados de los empleadores y trabajadores manifestaron que aún no había consenso y que la discusión se retomará el viernes 27 de diciembre del 2019.



Rodrigo Gómez de la Torre, vocero de los empresarios, reiteró que la posición de los empleadores es no incrementar el SBU y mantenerlo en su valor actual de USD 394, justificado en la baja inflación y caída de los índices de productividad.



Si no se alcanza un acuerdo con los trabajadores y la decisión recae en el Ministerio de Trabajo, Gómez de la Torre comentó que, de darse un aumento salarial, este debe basarse en la proyección de la inflación para el 2020 estimada en 0,84%, según el Presupuesto General del Estado para ese año.



Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), rechazó es alternativa, ya que, según él, un incremento en ese porcentaje sería equivalente a USD 3,30. La propuesta de la CUT es elevar el SBU en USD 15.



El próximo viernes 27 de diciembre del 2019 en la segunda y definitiva sesión, se conocerá finalmente cuál será la remuneración mínima del próximo año, ya sea que se logre un consenso entre patronos y empleados, o porque la Cartera de Trabajo lo resolvió.