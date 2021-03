Defensoría del Pueblo solicita sanciones porque Ministerio de Salud no les entrega información

Roberto Veloz, delegado de Pichincha de la Defensoría del Pueblo, informó que el viernes 19 de marzo del 2021 presentó un escrito a la justicia para que se declare el incumplimiento en la entrega de la información por parte del Ministerio de Salud Pública.

Ese día, la entidad remitió documentos sobre los vacunados y el plan de inmunización anticovid-19 en la provincia. Sin embargo, no cumplieron con lo dispuesto por la justicia, señaló Veloz, en entrevista a EL COMERCIO, ayer, lunes 22 de marzo del 2021.



"La información entregada por la Cartera corresponde al plan nacional de inoculación. No está el desagregado de Pichincha. Es información general y fue la que exhibieron en la audiencia en la cual se discutió el acceso a estos datos”.



Hoy, martes 23 de marzo del 2021, se espera que la jueza a cargo conozca este pedido, para que se den las respectivas sanciones a los funcionarios, por este incumplimiento. Ellos esperaban las listas de vacunados.



“La sanción es la destitución a la autoridad pública que no ha dado cumplimiento y además se tiene otra vía que es la penal por incumplimiento de decisiones de autoridades competentes que determina el Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, explicó Veloz.



La agrupación Acción Jurídica Popular también interpuso una acción de acceso a la información pública. En su caso buscaban datos sobre la lista de inmunizados, el plan de inoculación nacional y los contratos de compra y venta de fórmulas, los cuales tienen cláusulas de confidencialidad.



El plazo vence el jueves 25 de marzo del 2021, por lo que la agrupación aguarda por la información.



El plan de vacunación ha tenido varios tropiezos. Uno de los más criticados ha sido la administración de las dosis a personas que no estaban dentro de los grupos prioritarios en la fase cero y uno. Entre ellos están el personal sanitario, adultos mayores que viven dentro y fuera de geriátricos y sus cuidadores.



Sin embargo, se han inoculado personas fuera de esa lista, como una directora de comunicación de un hospital del IESS, ministros, expresidentes de la República y sus familiares, miembros del Club Rotario de Guayaquil, el hijo y la novia de médicos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, un chef, entre otros.



El fin de semana, a casi dos meses del inicio del proceso de vacunación, el Gobierno reconoció que se las administró a siete de 46 funcionarios actuales y que salieron de sus cargos -entre ministros, secretarios y directores-. Además, recibieron las dosis el presidente Lenín Moreno, su esposa y 10 trabajadores de su círculo cercano.