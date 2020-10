Defensoría del Pueblo pide ‘no revictimizar’ a mujer con discapacidad agredida en Durán

LEA TAMBIÉN

La Defensoría del Pueblo en Guayas pidió “no revictimizar” a la mujer con discapacidad, que fue agredida por una agente municipal del cantón Durán.

En un video, difundido la tarde del martes 13 de octubre de 2020, se observa a la mujer atada con cinta plástica a la base de una columna, mientras una policía metropolitana la golpea en la parte trasera, otra persona le echa agua en su cabeza y una tercera hace la grabación.



Mirelli Icaza, delegada de la Defensoría en la provincia, manifestó su preocupación por la “exposición de la víctima”. La mañana de este miércoles 14 de octubre de 2020, la funcionaria dijo se reunió con la mujer y su familia en su domicilio, en el vecino cantón de Guayaquil.

Icaza contó que tuvo que esperar para poder hablar con la víctima y sus familiares, luego de la presencia de los medios de comunicación. La mujer agredida tiene una discapacidad de lenguaje y auditiva y es vendedora informal, en los exteriores de una de las instalaciones del Municipio.



“Hay que cuidar de no volver a vulnerar sus derechos. La idea es no revictimizar a la víctima, eso es también una vulneración de derechos”, señaló Icaza. La delegada dirigió una reunión sobre el caso, en las oficinas de la Defensoría en Guayaquil, pasadas las 12:00.

Icaza dijo que al haber hecho público el caso ayuda a conocer este tipo de violaciones y a generar una conciencia colectiva. Pero también “hay que cuidar la parte humana y ser conscientes de que es una persona con discapacidad física e intelectual”; y que necesita la protección de los medios de comunicación, de las autoridades y de los organismos respectivos.



“Debemos cuidarla, protegerla y no exponerla más de lo que ya ha sido”, señaló la defensora.



La delegación de la Defensoría en Guayas analizará el caso y las acciones necesarias para la protección de la víctima y su familia. Además, reforzará la promoción de derechos y la prevención para que estos incidentes se repitan en instituciones públicas.

Paralelamente, el alcalde de Durán, Dalton Narváez presentó una denuncia en la Fiscalía de Guayaquil, en contra de la agente municipal, quien fue removida de su cargo, y otras dos personas.



El funcionario insistió que no permitirá que se vulneren los derechos de las personas y calificó de “repudiable” la acción.



Pasadas las 13:00, la Fiscalía informó que dos personas que participaron en el incidente fueron detenidas durante un operativo. Esto ocurrió luego de que informara que inició de oficio una investigación previa del caso.

En la mañana, el gobernador de Guayas, Luis Chonillo, también llegó al domicilio de la víctima para solidarizarse con la joven mujer agredida y su familia.



Dijo que solicitará al Municipio de Durán y de otros cantones que evalúen a su personal porque estos casos no deben ocurrir. “Considero que no es con un simple comunicado, no es con una simple disculpa, o con la separación de la mala funcionaria; se deben tomar acciones inmediatas, lo más lamentable es que lo hayan hecho en son de burla”.