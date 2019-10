Defensoría del Pueblo pide al Gobierno que levante el estado de excepción

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, exhortó públicamente al presidente Lenín Moreno para que derogue el Decreto 884, con el que entró en vigencia el estado de excepción en territorio nacional.

Según Carrión, el Decreto ha servido para exacerbar la violencia y la polarización de las posturas entre el Gobierno y, del otro lado, los movimientos sociales, campesinos, sindicatos y gremios. “Lo que pedimos es abrir las puertas al diálogo”, dijo.



Carrión señaló que ha existido un uso excesivo de la fuerza hacia los manifestantes y esto ha derivado en la detención de 485 personas, quienes en su mayoría ya recuperaron la libertad. Señaló que los arrestados, entre jueves y domingo, han reportado "agresiones brutales” por parte de la Policía Nacional.

Dr. Freddy Carrión Intriago: "Hacemos un llamado al Presidente Lenín Moreno para que se derogue el Estado de Excepción decretado el 03/10 de 2019, pues esta medida ha ocasionado la exacerbación de la violencia que debe ser sancionada de acuerdo a la ley (1/2) pic.twitter.com/LlyMJXSadL — DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) October 7, 2019



Asimismo, dijo que dentro de la protesta social “hay intereses para desestabilizar al Gobierno” y que esto se ha visto a través de la violencia que han ejercido los manifestantes indígenas hacia empresa, vehículos y civiles.



Según Carrión, la liberación de los detenidos se dio porque la Fiscalía no acusó o porque los jueces no avalaron los arrestos por falta de pruebas. Para el Defensor, esta entidad abogó para que no se criminalice la protesta social.