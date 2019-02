Defensoría del Pueblo pide derogar resolución sobre tasas de interés

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Defensoría del Pueblo exhortó a la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera a que derogue la resolución que dispuso el cambio en la fórmula de cálculo del interés en las tarjetas de crédito.

En un comunicado, emitido hoy, martes 5 de febrero del 2019, la Defensoría señala que la disposición de la Junta implica una regresión de derechos de los usuarios del sistema financiero, "contraria al principio constitucional de progresividad y afecta al derecho a la información".



La resolución establece que en los casos en los que el cliente pague el mínimo o menos de la cuota total de su consumo corriente, la tasa de interés se calculará desde el día de la compra, y no desde la fecha máxima de pago, como se hacía antes.



La Defensoría, además, pide a la Superintendencia de Bancos que controle a las instituciones financieras públicas y privadas para que den cumplimiento al artículo 8 de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos.



Este artículo contempla el derecho de las personas a acceder a educación financiera que les permita comprender sus derechos y obligaciones y, de este modo, tomar decisiones informadas, y defender sus derechos, explica el comunicado.



Además, según la Defensoría, la resolución de la Junta, que entró en vigencia en diciembre, no cumple lo establecido en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que señala el derecho a recibir información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa para ejercer el derecho a la libre elección.



Ayer, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Andrés Michelena, manifestó el Jefe de Estado, Lenín Moreno, pidió a la Junta que revise la medida, puesto que, según el funcionario, el Gobierno busca reducción de las tarifas de los servicios financieros y no su encarecimiento.