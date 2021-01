La Defensoría de Azuay espera el listado de los vacunados en la provincia

A las 17:00 de este miércoles 27 de enero del 2021 terminará el plazo de 48 horas para que la Zonal 6 del Ministerio de Salud Pública (MSP) proporcione la lista de las 390 personas que fueron inmunizadas en la fase cero del plan piloto de vacunación para Cuenca y Azogues.

El pedido legal y por escrito lo hizo la defensora del Pueblo de Azuay, Verónica Aguirre, el lunes 25 de enero, ante el malestar y las denuncias presentadas por los profesionales de la salud del área covid-19, de que solo fueron vacunados 13 compañeros.



Según la información de la coordinación zonal 6, para el inicio de esta campaña llegaron 780 vacunas (390 dosis). 108 dosis eran para el personal de primera línea covid-19 del hospital Vicente Corral Moscoso y 162 para el José Carrasco Arteaga, ambos centinelas de Cuenca.



Otras 54 para Solca-Cuenca y 66 para el Homero Castañer de Azogues. Hasta ahora, las denuncias de vacunación a personas que no tienen nada que ver con la atención en primera línea se centra en el hospital Vicente Corral Moscoso.



En una entrevista en una radio local, Aguirre dijo que tiene únicamente el listado de ese hospital y confirmó que solo el 5% corresponde al personal de primera línea (13 personas) y que el resto son administrativos y sanitarios de otras áreas.



“El doctor Iván Feicán (gerente del hospital) de manera verbal me dijo que él fue vacunado el viernes (22 de enero)”, señaló Aguirre y que espera la autorización de la Defensoría del Pueblo para revelar los nombres del resto de beneficiarios.



Según Aguirre, el Gerente del Hospital le informó que la lista fue enviada del MSP (Quito). “Pero no se necesita de mucha lógica para que un administrativo -sea de cualquier cargo- por temas ético y de solidaridad, ceda ese derecho a las personas que están salvando vidas”.



La Defensoría del Pueblo de Azuay también recibió un correo electrónico del coordinador Zonal 6, Julio Molina, en el que también informa que la lista de beneficiarios para la vacuna fue remitida del MPS (Quito) y que por eso no podía proporcionar la información.

Para Aguirre, hay un presunto delito de peculado porque las vacunas son del Estado y en derecho debería haber sanciones por incumplir con la Ley Humanitaria, de dejar en vulnerabilidad a los profesionales del área de covid-19 de los hospitales, quienes exponen sus vidas para salvar la de todos.