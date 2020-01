Defensor del Pueblo: “José Rodrigo Chaluisa sí sería una víctima del paró”

LEA TAMBIÉN

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, ratificó en rueda de prensa, que José Rodrigo Chaluisa sería una víctima dentro del contexto del paro nacional de octubre de 2019.

“La Defensoría del Pueblo jamás reportó el nombre de José Rodrigo Chalouisa como lo indica el reportaje de UDLA Channel. Nosotros siempre hablamos de José Rodrigo Chaluisa y jamás hemos determinado la causa de las muertes ya que eso es competencias de las autoridades públicas encargadas”, dijo Freddy Carrión Intriago en declaraciones a medios de comunicación este lunes 27 de enero de 2020.



La diferencia de los dos nombres está en la forma en que está escrito el apellido.



Con la nota mortuoria de Inocencio Tucumbi y José Rodrigo Chaluisa publicada por las organizaciones sociales y sus familiares, el Defensor pidió ser responsables con el manejo de la información sensible sobre las personas fallecidas durante el paro nacional en el país.



“Hablamos de vidas de seres humanos. La Defensoría del Pueblo no se ha inventado datos, la información publicada por la institución en sus siete informes corresponde a un trabajo responsable, ejecutado por personal especializado, por eso ratificamos que José Rodrigo Chaluisa sería una víctima de la violencia del paro nacional, lo cual debe ser verificado y determinado por la Comisión para la Verdad y la Justicia y por las autoridades competentes. Es preocupante que una Ministra de Estado se haga eco de un reportaje y no de un informe oficial", fue enfático el Defensor del Pueblo.



El funcionario cuestionó el hecho de que Marco Bolaños Matango sea tomado como testigo y como el supuesto primo de Chaluisa, “una fuente que ya la Defensoría del Pueblo había identificado como testigo falso”.



En octubre pasado, dice la Defensoría, Bolaños “presentó información falsa ante la Defensoría del Pueblo y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando la supuesta muerte de su hermano Edwin Bolaños y, posteriormente, la de su madre”.