Impugnaciones para Defensor del Pueblo se resolverán hasta el viernes 12 de abril de 2019

Hasta el viernes próximo, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-t) tiene plazo para emitir su informe sobre las cuatro impugnaciones ciudadanas en el concurso para Defensor del Pueblo.

De acuerdo con el mandato del concurso, tras las audiencias públicas que se realizaron ayer, hay cinco días para decidir si se da paso o no a dichos recursos. Una vez que se emita esa resolución, el Cpccs-t designará al nuevo Defensor del Pueblo.



La mañana y tarde del pasado viernes 5 de abril de 2019, el Pleno escuchó los argumentos de los ciudadanos que impugnaron las postulaciones de Freddy Carrión y Julio Moscoso Álvarez.

El primero en exponer sus argumentos en contra de Carrión fue el ciudadano Stalin Merino. Señaló que el impugnado no tiene la probidad para asumir el cargo.



Entre sus argumentos estuvo que en la trayectoria de Carrión no está un trabajo relacionado con la defensa de los derechos humanos.



El segundo impugnante en contra de Carrión, fue Byron Real. Este ciudadano señaló que el postulante al cargo n había cumplido con sus responsabilidades con varias entidades del Estado, entre ellas al Servicio de Rentas Internas (SRI), IESS y Superintendencia de Compañías.



Carrión respondió con los certificados de cumplimiento de sus obligaciones ante cada aseveración que hizo Real.



En el caso de Julio Moscoso, la primera en impugnar fue Sonia Andrade. Cada uno tuvo 20 minutos para exponer sus argumentos y 10 más para una última réplica.



La audiencia final fue de Álvaro Ruales, también en contra de Moscoso.



Una vez que se defina si se da paso a alguna de las impugnaciones, el Cpccs-t escogerá al mejor puntuado del concurso. Hasta el momento, Freddy Carrión encabeza la lista de los postulantes para esta dignidad.