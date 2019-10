Defensor del Pueblo y Conaie, primeros en ser convocados a Comisión Especial de la Asamblea

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, y dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) serán los primeros llamados a comparecer a la Comisión especial creada por la Asamblea Nacional para investigar los hechos relacionados con las protestas que se dieron entre el 2 y el 13 de octubre.

El presidente de la mesa parlamentaria, Fernando Burbano, informó que las comparecencias arrancarán este miércoles 30, al mediodía, y se prevé que concluyan el 14 de noviembre próximo. La idea es entregar un informe al Pleno hasta el 23 del próximo mes.



Burbano dijo que serán requeridos, entre otros, los testimonios del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), del alcalde de Quito, Jorge Yunda; de los asambleístas del correísmo Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, quienes están bajo la protección de la Embajada de México.



También se pedirá la versión de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien permanece detenida en la cárcel de Latacunga y afronta una investigación por el supuesto delito de rebelión. Su comparecencia se daría mediante videoconferencia.



Burbano manifestó que en las próximas horas se tendrá la lista completa de las convocatorias, luego de que ayer los siete integrantes de la mesa acordaran llamar a todos los actores involucrados con las protestas.



“Hay que escuchar a todos los actores que están involucrados en los hechos del paro nacional”, dijo el asambleísta del Bloque de Acción Democrática Independiente.

AHORA | Se reúnen en sesión los miembros de la #ComisiónMultipartidista para investigar los hechos relacionados con el paro nacional, a fin de aprobar su metodología y cronograma de trabajo. pic.twitter.com/Wb5JsjH7vH — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) October 28, 2019

Las sesiones serán públicas. En el caso de autoridades y representantes de las Funciones del Estado podrán intervenir por un tiempo máximo de 60 minutos. Mientras que los diferentes actores sociales que comparezcan a título individual podrán hacerlo por 10 minutos.



Jaime Olivo, asambleísta de Pachakutik y vicepresidente de la Comisión, consideró que hubo infiltrados en la manifestaciones organizadas por el movimiento indígena, lo que derivaron en hechos vandálicos.



“Todas las expresiones que se dieron de todos los actores yo creo que hay que analizar, y no hay que satanizar, pero sí condenar la violencia que se dio en contra de las instituciones”, manifestó Olivo, quien abogó por el respeto del debido proceso a quienes fueron detenidos durante el paro.



El socialcristiano César Rohón, otro de los integrantes de la Comisión, manifestó que en relación a las manifestaciones “hay mucha información”, por lo que corresponderá a la mesa establecer las responsabilidades.

“Aquí no me vengan a decir que fue una marcha pacífica, que no había un proceso de subversión contra el Estado. El Ecuador lo que necesita es un baño de verdad, se tienen que establecer las responsabilidades para que sea la justicia la ordinaria la que actúe”, puntualizó Rohón.