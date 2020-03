Ministro de Defensa propone una zona de seguridad especial para Guayas

LEA TAMBIÉN

El incremento de las cifras de contagios en Guayas (273 casos este viernes) ha provocado que el Ministerio de Defensa recomiende una zona de seguridad especial exclusiva para esta provincia. Así lo indicó el ministro Oswaldo Jarrín, la mañana de este 20 de marzo de 2020, en un enlace nacional.

La propuesta será presentada y analizada en el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y podría generar cambios en los controles de la provincia. Según Jarrín, esta medida se recomienda porque en Guayas se “está rompiendo los límites concebidos en la prospección” de la emergencia sanitaria por el covid-19 en relación con las otras provincias del país.



El anuncio de Defensa ocurre luego de que la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, informara los datos oficiales del impacto del coronavirus a escala nacional. En el último reporte se detalla que Guayas lidera la lista de provincias con más contagios con 273 casos, del total de 367 a escala nacional. En el resto del país existen 94 casos distribuidos en 14 provincias.



Por esta razón Jarrín señaló que si se aprueba la zona de seguridad especial para Guayas, el trabajo de control solo lo realizarían las Fuerzas Armadas, Policía y el Ministerio de Salud. Las tres entidades trabajarían en conjunto con medidas especiales que se conocerán luego de que el COE apruebe la propuesta.



“Cuando hablamos de transmisión comunitaria (…) estamos llegando a un nivel que es más difícil el control, que es más difícil establecer medidas de cumplimiento. Y esto se basa en la inconsciencia de la población. No solamente porque irrespetan las leyes, sino que no se respetan a ellos mismos y no respetan al resto de la ciudadanía porque son agentes de contagio”, indicó el ministro de Defensa.