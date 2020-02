Defensa de Romero quiere que su cliente esté en la Cárcel 4

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde la noche del viernes 21 de febrero de 2020, el exsecretario de Inteligencia (Senain) Pablo Romero permanece en el Centro de Detención Provisional (CDP), en el sector de El Inca, en Quito. Hoy, su abogado, Stalin Oviedo, lo visitó en este centro carcelario.



Después de ver a Romero, Oviedo señaló que presentará las acciones legales “ante las autoridades respectivas” para que su defendido sea trasladado a la Cárcel 4 de la capital .



“Como he dicho, fue un ministro de Estado que manejó la seguridad interna y externa del país durante varios años y eso significa que debe tener un tratamiento especial”, dijo el abogado afuera del centro.



Al ser consultado sobre si temen por la seguridad del exsecretario de Inteligencia, Oviedo manifestó que no.



“En este momento veo que no peligra su seguridad. Hay que destacar que las autoridades del CDP se han portado de la mejor manera”, señaló.



Romero llegó al país la tarde del viernes después de que las autoridades españolas aceptaron extraditarlo al Ecuador ya que es requerido por la justicia del país. Romero estuvo en España durante tres años.



Ahora enfrentará dos juicios. El primero tiene que ver con el secuestro del activista político Fernando Balda, que tuvo lugar en Colombia.



El segundo está relacionado con el denominado caso Caminito sobre el cual se investiga el presunto delito de peculado.



Sobre ambos casos, Oviedo dijo que son “irregulares”. El caso del secuestro de Balda lo calificó como “forjado”.



“La Fiscalía ha cambiado tres veces la teoría del caso”, señaló sobre el proceso de Caminito.



La extradición abre una nueva etapa dentro del proceso. La justicia deberá señalar la fecha y la hora para que inicie la etapa de juicio en ambos delitos.

La jueza nacional, Daniella Camacho, el 7 de noviembre del año pasado, llamó a juicio a Romero, al expresidente Rafael Correa y a los exagentes Jessica Falcón y Raúl Chicaiza.



Los dos últimos, también fueron acusados de autores del secuestro de Balda. Por ese caso recibieron una pena de 21 meses y 22 días de cárcel.



En este caso, el juicio quedó suspendido para Romero y Correa hasta que se presenten de manera voluntaria o sean capturados. La Ley no permite que en ese proceso puedan ser juzgados en ausencia.



El proceso Caminito arrancó con un informe con indicios de responsabilidad de la Contraloría. En ese documento se señala que en el 2013, Romero y otras cuatro personas habrían usado inadecuadamente fondos públicos para ejecutar una operación encubierta.



En esa acción se planificó obtener información sobre un presunto grupo de hackers que tenían datos de las Fuerzas Armadas, Corte Nacional y otras entidades, además acceder a claves de correos electrónicos de altos funcionarios del Estado del país.



Romero fue detenido el 18 febrero del 2020 por orden de la Audiencia Nacional española. Sin embargo, la primera vez que fue aprehendido fue en junio del 2018 por una difusión roja de Interpol.