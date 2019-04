Ministro de Defensa habla del narcotráfico y dice que en Manabí hay un radar 'degradado'

LEA TAMBIÉN

Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, dijo este viernes 5 de abril del 2019 que en el país no hay indefensión y que se trabaja para combatir el narcotráfico.

Estas declaraciones las realizó tras las avionetas detectadas en Montecristi (10 de marzo) y en los terrenos de la Refinería del Pacífico, en estos días.



El Ministro aseguró que en Manabí hay un radar, pero que está “degradado”. Indicó que tiene 30 años de vigencia.



Por eso, aseguró que se reforzarán las seguridades y la vigilancia.



Entre tanto, el comandante de la FAE, Mauricio Campuzano, dijo que en el país están identificadas 2 000 pistas no controladas (sin torre de control).



Unas tienen autorización y otras no. El jefe de la FAE aseguró no saber el detalle de cuántas pertenecen a un grupo y al otro.