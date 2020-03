Defensa de Jorge Glas ataca a la perito Mantilla y jueces aceptan dos pruebas nuevas

LEA TAMBIÉN

Harrison Salcedo, abogado de exvicepresidente Jorge Glas, solicitó al Tribunal del caso Sobornos que se introduzca dos pruebas nuevas en el juicio que se desarrolla la tarde de este miércoles 4 de marzo del 2020.

La primera es el informe del Consejo Nacional Electoral sobre los gastos de campaña de Alianza País, que concluye que no hubo irregularidades en los fondos entregados por el Estado.



La segunda prueba tiene relación con dos cartas del 3 marzo del 2020, que fuera remitido por el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses. Según Salcedo, el gremio retira el doctorado honoris causa y el diploma de ‘perfilación criminal deductiva’ concedido a la perito Alexandra Mantilla, quien realizó un perfil criminal de la supuesta organización delictiva y concluyó que la red estuvo liderada por Rafael Correa, quien reside en Bélgica.



La fiscal Diana Salazar y el procurador Íñigo Salvador se opusieron a que los documentos sean acogidos. Sobre los títulos de la perito, la Fiscal dijo que ella está acreditada ante el Consejo de la Judicatura de Ecuador, no en la "República de México ni ante la República de China".



Además, sostuvo que el objetivo de la defensa de Glas es "desacreditar" a la profesional. "Si tenían dudas sobre sus títulos tenían que hacerlo en el tiempo oportuno, en la instrucción fiscal. Cuando se practicó la pericia, Glas se entrevistó con ella y ahí podían hacerlo (argumentar sobre los títulos)", dijo.



Sobre el informe del CNE, el Procurador recordó que ese informe contiene datos sobre los aportes lícitos. "Aquí no estamos tratando sobre fondos lícitos, sino sobre fondos ilícitos de esta organización delincuencial", dijo.

Las pruebas fueron aceptadas por los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, miembros del Tribunal de juzgamiento y dijeron que serán valoradas "en el tiempo oportuno ".